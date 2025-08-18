Guerre Ukraine-Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens seront à la Maison-Blanche lundi pour discuter des plans visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, quelques jours après la rencontre inusitée en Alaska entre Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine.

À quoi peut-on s’attendre de ces discussions?

Écoutez Justin Massie, co-directeur du Réseau d’analyse stratégique et professeur titulaire de science politique à l’UQAM, à l'émission Lagacé le matin, lundi.