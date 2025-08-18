 Aller au contenu
Politique internationale
Guerre Ukraine-Russie

Sommet à Washington: «Les leaders européens sont essentiels à la paix»

par 98.5

0:00
5:54

Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 août 2025 08:15

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Sommet à Washington: «Les leaders européens sont essentiels à la paix»
La lumière du petit matin illumine la Maison-Blanche: ce lundi, Donald Trump accueille Volodymyr Zelensky et des leaders euroipéens pour parler de la guerre Ukraine-Russie. / AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens seront à la Maison-Blanche lundi pour discuter des plans visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, quelques jours après la rencontre inusitée en Alaska entre Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. 

À quoi peut-on s’attendre de ces discussions?

Écoutez Justin Massie, co-directeur du Réseau d’analyse stratégique et professeur titulaire de science politique à l’UQAM, à l'émission Lagacé le matin, lundi.

«Les leaders européens veulent tempérer les choses entre Zelensky et Trump. Ils sont aussi essentiels à la paix, car le deal que le président américain a en tête implique des troupes européennes en Ukraine.»

Justin Massie

Juste avant sa visite à Washington, le président ukrainien a dénoncé de violentes frappes russes. Il a affirmé sur les réseaux sociaux que les régions de Kharkiv et de Zaporijjia ont notamment été visées. 

Selon lui, ces attaques démontrent l'attitude cynique du président russe Vladimir Poutine, qui semble se moquer des efforts diplomatiques.

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Beaucoup d'Ukrainiens me disent qu'ils sont prêts à geler la ligne de front»
Lagacé le matin
«Beaucoup d'Ukrainiens me disent qu'ils sont prêts à geler la ligne de front»
0:00
5:51
Vols annulés chez Air Canada: «En ce moment, on est dans un flou total»
La commission
Vols annulés chez Air Canada: «En ce moment, on est dans un flou total»
0:00
11:39

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Rentrée scolaire: la Marraine étoilée distribue des milliers de sacs à dos
Enfants vulnérables
Rentrée scolaire: la Marraine étoilée distribue des milliers de sacs à dos
Pompier forestier: «J'aime faire ça pour protéger nos communautés»
L'acteur Patrice Godin parle de son nouveau défi
Pompier forestier: «J'aime faire ça pour protéger nos communautés»
La stratégie à succès de la ville de Baltimore dans l'oeil de Luc Ferrandez
Réduction des homicides
La stratégie à succès de la ville de Baltimore dans l'oeil de Luc Ferrandez
Air Canada: «Laissez la compagnie gérer la pression exercée par les employés»
Tristes histoires des voyageurs pris au piège
Air Canada: «Laissez la compagnie gérer la pression exercée par les employés»
«On vit de l'adversité et je vois ça comme une opportunité» -Danny Maciocia
Trois revers d'affilée pour les Alouettes
«On vit de l'adversité et je vois ça comme une opportunité» -Danny Maciocia
Le monde surprenant des peluches pour adultes sur le web
Un marché lucratif
Le monde surprenant des peluches pour adultes sur le web
Le film «Les guerrières de la K-pop» au sommet des écoutes sur Netflix
Cinéma
Le film «Les guerrières de la K-pop» au sommet des écoutes sur Netflix
Pénalité financière pour le no-show: «C'est compliqué à mettre en application»
Plusieurs restaurateurs n'imposent pas le 10$
Pénalité financière pour le no-show: «C'est compliqué à mettre en application»
Sport amateur et parents cinglés: «Le problème est plus sérieux qu'on pense»
Défi du Trait-Carré de Québec
Sport amateur et parents cinglés: «Le problème est plus sérieux qu'on pense»
Un tronçon de l'avenue Docteur-Penfield fermé pendant... huit ans
Travaux à Montréal
Un tronçon de l'avenue Docteur-Penfield fermé pendant... huit ans
Après six semaines d'interruption, le REM reprend ses activités
Transport collectif
Après six semaines d'interruption, le REM reprend ses activités
Grève à Air Canada: «C'est un casse-tête sans nom»
Conflit de travail
Grève à Air Canada: «C'est un casse-tête sans nom»
Air Canada: «Est-ce que le transport aérien est un service essentiel?»
Chaos créé par le conflit de travail
Air Canada: «Est-ce que le transport aérien est un service essentiel?»
Commission Gallant: «Il y a le danger du syndrome Gérald Tremblay»
Témoignage attendu de ministres caquistes
Commission Gallant: «Il y a le danger du syndrome Gérald Tremblay»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 3:00 PM