Guerre Ukraine-Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens seront à la Maison-Blanche lundi pour discuter des plans visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, quelques jours après la rencontre inusitée en Alaska entre Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine.
À quoi peut-on s’attendre de ces discussions?
Écoutez Justin Massie, co-directeur du Réseau d’analyse stratégique et professeur titulaire de science politique à l’UQAM, à l'émission Lagacé le matin, lundi.
«Les leaders européens veulent tempérer les choses entre Zelensky et Trump. Ils sont aussi essentiels à la paix, car le deal que le président américain a en tête implique des troupes européennes en Ukraine.»
Juste avant sa visite à Washington, le président ukrainien a dénoncé de violentes frappes russes. Il a affirmé sur les réseaux sociaux que les régions de Kharkiv et de Zaporijjia ont notamment été visées.
Selon lui, ces attaques démontrent l'attitude cynique du président russe Vladimir Poutine, qui semble se moquer des efforts diplomatiques.