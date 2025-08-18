Conflit de travail

C'est un troisième jour de piquetage pour les agents de bord d'Air Canada, qui continuent de défier l'ordre d'Ottawa de retourner au travail.

Les passagers du transporteur aérien pris à l'extérieur du pays ont tout intérêt à laisser la compagnie leur trouver un vol de retour. Le prix des billets d'avion a grimpé en flèche depuis le début de la grève des agents de bord de la compagnie.

Air Canada tente d'abord de trouver un autre vol pour les passagers dont la liaison a été annulée.

Sinon, l'avionneur remboursera seulement le prix du billet annulé en raison du conflit.

Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles, Any Guillemette, en direct de Montréal-Trudeau, suivi de la voyageuse Andréanne Bérubé, coincée avec sa famille en République Dominicaine, ainsi que le porte-parole d'Air Canada, Christophe Hennebelle, qui fait le point sur les difficultés de l'entreprise à aider ses clients.