 Aller au contenu
Société
Conflit de travail

Grève à Air Canada: «C'est un casse-tête sans nom»

par 98.5

0:00
19:36

Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 août 2025 07:59

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Grève à Air Canada: «C'est un casse-tête sans nom»
La grève entraîne tout un bordel et beaucoup de frustration pour les passagers d'Air Canada. / Any Guillemette / Cogeco Nouvelles

C'est un troisième jour de piquetage pour les agents de bord d'Air Canada, qui continuent de défier l'ordre d'Ottawa de retourner au travail.

Les passagers du transporteur aérien pris à l'extérieur du pays ont tout intérêt à laisser la compagnie leur trouver un vol de retour. Le prix des billets d'avion a grimpé en flèche depuis le début de la grève des agents de bord de la compagnie.

Air Canada tente d'abord de trouver un autre vol pour les passagers dont la liaison a été annulée.

Sinon, l'avionneur remboursera seulement le prix du billet annulé en raison du conflit.

Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles, Any Guillemette, en direct de Montréal-Trudeau, suivi de la voyageuse Andréanne Bérubé, coincée avec sa famille en République Dominicaine, ainsi que le porte-parole d'Air Canada, Christophe Hennebelle, qui fait le point sur les difficultés de l'entreprise à aider ses clients.

«Si on est capable de trouver un billet, on va proposer ce billet. Puis, il n'y aura pas de différence de prix, quel que soit le prix que nous avons payé pour le remplacer. Si on n'est pas capable de trouver un billet, on va proposer un remboursement [basé sur le prix initial payé par le passager].»

Christophe Hennebelle

Andréanne Bérubé, coincée en République Dominicaine depuis plusieurs jours, a dû débourser une petite fortune pour rentrer à Montréal.

«On est rendus à 8000$ pour quatre personnes. C'est sans compter l'hébergement pour les trois nuits supplémentaires.»

Andréanne Bérubé

«C'est un casse-tête sans nom. On essaie d'appeler Air Canada, ça ne fonctionne pas. On ne peut même pas attendre en ligne parce qu'il y a trop d'attente. Les gens se présentent ici à Montréal-Trudeau avec les doigts croisés...»

Any Guillemette

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Le monde surprenant des peluches pour adultes sur le web
Lagacé le matin
Le monde surprenant des peluches pour adultes sur le web
0:00
4:25
Un tronçon de l'avenue Docteur-Penfield fermé pendant... huit ans
Lagacé le matin
Un tronçon de l'avenue Docteur-Penfield fermé pendant... huit ans
0:00
6:03

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Rentrée scolaire: la Marraine étoilée distribue des milliers de sacs à dos
Enfants vulnérables
Rentrée scolaire: la Marraine étoilée distribue des milliers de sacs à dos
Pompier forestier: «J'aime faire ça pour protéger nos communautés»
L'acteur Patrice Godin parle de son nouveau défi
Pompier forestier: «J'aime faire ça pour protéger nos communautés»
La stratégie à succès de la ville de Baltimore dans l'oeil de Luc Ferrandez
Réduction des homicides
La stratégie à succès de la ville de Baltimore dans l'oeil de Luc Ferrandez
Air Canada: «Laissez la compagnie gérer la pression exercée par les employés»
Tristes histoires des voyageurs pris au piège
Air Canada: «Laissez la compagnie gérer la pression exercée par les employés»
«On vit de l'adversité et je vois ça comme une opportunité» -Danny Maciocia
Trois revers d'affilée pour les Alouettes
«On vit de l'adversité et je vois ça comme une opportunité» -Danny Maciocia
Le monde surprenant des peluches pour adultes sur le web
Un marché lucratif
Le monde surprenant des peluches pour adultes sur le web
Le film «Les guerrières de la K-pop» au sommet des écoutes sur Netflix
Cinéma
Le film «Les guerrières de la K-pop» au sommet des écoutes sur Netflix
Pénalité financière pour le no-show: «C'est compliqué à mettre en application»
Plusieurs restaurateurs n'imposent pas le 10$
Pénalité financière pour le no-show: «C'est compliqué à mettre en application»
Sport amateur et parents cinglés: «Le problème est plus sérieux qu'on pense»
Défi du Trait-Carré de Québec
Sport amateur et parents cinglés: «Le problème est plus sérieux qu'on pense»
Un tronçon de l'avenue Docteur-Penfield fermé pendant... huit ans
Travaux à Montréal
Un tronçon de l'avenue Docteur-Penfield fermé pendant... huit ans
Sommet à Washington: «Les leaders européens sont essentiels à la paix»
Guerre Ukraine-Russie
Sommet à Washington: «Les leaders européens sont essentiels à la paix»
Après six semaines d'interruption, le REM reprend ses activités
Transport collectif
Après six semaines d'interruption, le REM reprend ses activités
Air Canada: «Est-ce que le transport aérien est un service essentiel?»
Chaos créé par le conflit de travail
Air Canada: «Est-ce que le transport aérien est un service essentiel?»
Commission Gallant: «Il y a le danger du syndrome Gérald Tremblay»
Témoignage attendu de ministres caquistes
Commission Gallant: «Il y a le danger du syndrome Gérald Tremblay»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
En direct
En ondes jusqu’à