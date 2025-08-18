 Aller au contenu
Économie
Chaos créé par le conflit de travail

Air Canada: «Est-ce que le transport aérien est un service essentiel?»

Air Canada: «Est-ce que le transport aérien est un service essentiel?»
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Air Canada: le chaos pour les voyageurs se poursuit. Est-ce normal que le transport aérien, en 2025, ne soit pas encore considéré comme un service essentiel?

Écoutez la chronique économie de Marie-Eve Fournier qui analyse le conflit de travail entre les agents de bord et l'avionneur.

«J'ai beaucoup d'empathie pour tous les voyageurs qui [vivent ce chaos]. Ça gâche un voyage pas à peu près. Et c'est là qu'on se pose la grande question: pourquoi le transport aérien n'est pas un service essentiel en 2025, au Canada? Je n'ai pas de réponse claire, mais j'ai des pistes de réflexion... Quelle est la définition d'un service essentiel?»

Marie-Eve Fournier

Les histoires qu’on entend sont émouvantes, affirme-t-elle, mais il faut regarder la question de manière rationnelle...

Marie-Eve Fournier mentionne par ailleurs que le débat du service essentiel avait été lancé en 2011-2012. Or, rien n'a été changé. 

Elle souligne qu'Air Canada transporte néanmoins des choses essentielles, comme des médicaments.

