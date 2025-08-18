Témoignage attendu de ministres caquistes

C'est ce lundi que reprennent les travaux de la commission Gallant visant à faire la lumière sur le fiasco SAAQclic.

Les témoignages de plusieurs ministres, dont Geneviève Guilbault et François Bonnardel, sont attendus au cours des prochains jours.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger analyser les risques pour l'image de la Coalition avenir Québec, lundi, au micro de Patrick Lagacé.