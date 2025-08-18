 Aller au contenu
Témoignage attendu de ministres caquistes

Commission Gallant: «Il y a le danger du syndrome Gérald Tremblay»

par 98.5

le 18 août 2025 07:19

Commission Gallant: «Il y a le danger du syndrome Gérald Tremblay»
La chronique politique de Philippe Léger / Cogeco Média

C'est ce lundi que reprennent les travaux de la commission Gallant visant à faire la lumière sur le fiasco SAAQclic.

Les témoignages de plusieurs ministres, dont Geneviève Guilbault et François Bonnardel, sont attendus au cours des prochains jours.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger analyser les risques pour l'image de la Coalition avenir Québec, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

«C'est vraiment un caillou immense dans le soulier de la CAQ, pour la relance du parti. Parce que toute cette saga, chaque jour, ça nous rappelle la mauvaise gestion du gouvernement dans des agences comme la SAAQ. Et là, cette semaine, avec des ministres, ça va faire encore plus mal parce qu'on va poser la question de qui savait quoi...»

Philippe Léger

Le chroniqueur fait aussi allusion au syndrome Gérald Tremblay qui guette les ministres lors de leur passage devant le commissaire Denis Gallant.

Il fait référence à l'ex-maire de Montréal qui avait affirmé ne pas être au courant de gros stratagèmes de corruption qui avaient lieu à Montréal pendant son règne.

Autres sujets abordés

  • Rassemblement de la commission jeunesse du PLQ et du PQ en même temps cette fin de semaine. Pablo Rodriguez se positionne comme le candidat de l'anti-référendum;
  • Le chef conservateur Pierre Poilievre en élection ce lundi pour retrouver un poste de député.
