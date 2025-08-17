Boisson fermentée à base de thé sucré

Le kombucha est une boisson fermentée populaire à base de thé sucré et de la mère, appelé aussi scoby, qui est l’acronyme de culture symbiotique de bactéries et de levures, en anglais.

Pourquoi boire du kombucha?

Écoutez Evelyne Audet qui détaille notamment les bienfaits potentiels de ce breuvage, qui contient des probiotiques, de la vitamine C et des antioxydants, notamment.

Elle mentionne entre autres son faible taux d’alcool (environ 0,5 %).

D'ailleurs, le kombucha est une alternative à l’alcool, car il peut être adapté à plein de saveurs et d'occasions, selon elle.