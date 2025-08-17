 Aller au contenu
Société
Boisson fermentée à base de thé sucré

Quels sont les bienfaits du populaire kombucha?

par 98.5

0:00
7:03

Entendu dans

Même le week-end

le 17 août 2025 11:03

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Evelyne Audet
Evelyne Audet
Quels sont les bienfaits du populaire kombucha?
Un verre de Kombucha, qui est apprécié de bien des Québécois depuis quelques années. / Adobe Stock

Le kombucha est une boisson fermentée populaire à base de thé sucré et de la mère, appelé aussi scoby, qui est l’acronyme de culture symbiotique de bactéries et de levures, en anglais.

Pourquoi boire du kombucha?

Écoutez Evelyne Audet qui détaille notamment les bienfaits potentiels de ce breuvage, qui contient des probiotiques, de la vitamine C et des antioxydants, notamment.

Elle mentionne entre autres son faible taux d’alcool (environ 0,5 %).

D'ailleurs, le kombucha est une alternative à l’alcool, car il peut être adapté à plein de saveurs et d'occasions, selon elle.

