Au cours de l'été

De nombreuses activités sont proposées aux familles québécoises durant l’été.
Écoutez Evelyne Audet qui propose quelques sorties intéressantes à l’émission Même le week-end, dimanche.
Voici la liste de ses activités proposées:
- Le festival de cerfs-volants Grains de Ciel, au parc Frédéric-Bach à Montréal;
- La Mine Capelton dans les Cantons de l'Est est ouverte depuis 1995, pour les amateurs de spéléologie… Hormis la visite de grottes, il y a des activités annexes;
- L’exposition Dinos Alive propose une expérience immersive au sujet de l’ère jurassique, à la Place Bonaventure de Montréal;
- L'expérience T.Rex 3D au Centre des sciences de Montréal.