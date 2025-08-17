L'eau potable, un problème grandissant au Québec

Le niveau de l’eau du fleuve Saint-Laurent est anormalement bas en ce moment. De plus, la qualité de l’eau des lacs au Québec est affectée par les algues et les changements climatiques.

Nos bassins d’eau sont-ils en danger? Que peut-on faire à titre de citoyen?

Écoutez Benoit Chevrier, vulgarisateur scientifique et chargé de projet au Centre d’interprétation de l’eau de Laval, à l’émission de Valérie Beaudoin.

Il parle notamment de la surconsommation de l’eau potable.

Autre sujet abordé