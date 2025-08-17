Usagés, mais dans un état acceptables

Qu’est-ce qu’on doit faire avec nos vêtements lorsqu’on veut s’en départir? Ceux qui sont toujours dans un état acceptable... Ça devrait être une question facile à répondre, mais c’est un dossier fort complexe.
«On traîne encore de la patte à ce sujet au Québec. Quand je fais du ménage, j'ai souvent de la difficulté à savoir où j'envoie mes vêtements [qu'elle ne veut plus conserver]. Tu sais, il y a les friperies qui revendent les vêtements. Mais, quand je donne des vêtements, je veux que ça trouve preneur. Au Canada, il y a seulement 25 % des vêtements donnés à des friperies qui sont revendus. Et où aboutit le reste? Ce n'est pas clair…»