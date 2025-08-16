Chronique jeunesse sur les femmes en politique

Olivia Brousseau, une jeune de 14 ans, est l'animatrice du balado «En mode politique», dans lequel elle reçoit des politiciennes de l’Assemblée nationale.
Écoutez Olivia Brousseau discuter de son balado et des femmes en politique à l'émission Même le week-end.
«À douze ans, j'ai fait une visite à l'Assemblée nationale où j'ai rencontré plein de députés, puis ça m'a vraiment ouvert les yeux. J'ai adoré ça. J'ai découvert vraiment une passion pour la politique et je me suis dit : comment je pourrais parler de la politique maintenant sans avoir besoin de dépendre de personne d'autre? Et j'ai pensé qu'un podcast, c'était la meilleure manière de tout faire toute seule.»