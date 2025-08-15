Le football de la LCF

Les Alouettes de Montréal auront fort à faire samedi alors qu’ils affronteront les Lions de la Colombie-Britannique à Vancouver, un endroit où ils n’ont pas signé de victoire depuis le 20 août 2015.

Écoutez Jean-St-Onge faire le point sur le défi de taille qui attend les Alouettes face aux Lions de la Colombie-Britannique.

Caleb Evans obtiendra le départ, devenant le troisième quart-arrière partant de l’équipe cette saison.

Les Lions compteront sur une formation redoutable menée par le quart Nathan Rourke et appuyée par plusieurs joueurs québécois, dont le redoutable chasseur de sacs Mathieu Betts.