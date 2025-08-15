 Aller au contenu
À St-Jean de Terre-Neuve

Le Québec a les devants aux Jeux du Canada avec une récolte de 94 médailles

par 98.5

le 15 août 2025 19:02

Evelyne Audet
Les Jeux du Canada, qui rassemblent plus de 4 000 athlètes âgés de 14 à 20 ans provenant des quatre coins du pays, se déroulent présentement à St-Jean-de-Terre-Neuve.

Le Québec mène actuellement avec 94 médailles, dont 33 d’or, grâce à des performances remarquables en natation et en canoë-kayak.

Écoutez le chef de mission de l’Équipe du Québec, Richard Gamache, faire le point sur cette compétition au micro d’Évelyne Audet.

«Historiquement, le Québec fait toujours très bonne figure aux Jeux d’été, où il a toujours terminé soit deuxième, soit troisième. En ce qui concerne les Jeux d’hiver, il a souvent terminé premier, parfois deuxième. C’est donc toujours une lutte très serrée entre les gros contingents, notamment le Québec, l’Ontario, la Colombie-Britannique et l’Alberta. »

Richard Gamache

Autre sujet abordé:

  • Le conflit chez Air Canada aura-t-il un impact sur les athlètes?
