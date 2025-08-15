Les Jeux du Canada, qui rassemblent plus de 4 000 athlètes âgés de 14 à 20 ans provenant des quatre coins du pays, se déroulent présentement à St-Jean-de-Terre-Neuve.

Le Québec mène actuellement avec 94 médailles, dont 33 d’or, grâce à des performances remarquables en natation et en canoë-kayak.

Écoutez le chef de mission de l’Équipe du Québec, Richard Gamache, faire le point sur cette compétition au micro d’Évelyne Audet.