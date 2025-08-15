 Aller au contenu
Basketball
Basé sur la valeur des Grizzlies de Memphis

3,5 milliards US$: voilà le prix minimum pour une franchise de la NBA à Montréal

par 98.5

0:00
12:47

Entendu dans

Les amateurs de sports avec Evelyne Audet

le 15 août 2025 20:06

Avec

Maxim P. Paquet
Maxim P. Paquet
Evelyne Audet
Evelyne Audet
3,5 milliards US$: voilà le prix minimum pour une franchise de la NBA à Montréal
Maxim P. Paquet / Cogeco Média

Les Trail Blazers de Portland et les Celtics de Boston ont changé de propriétaires dans les derniers jours. Les Lakers de Los Angeles pourraient également passer entre de nouvelles mains sous peu.

Écoutez Maxim P. Paquet commenter ces nombreuses acquisitions dans la NBA, au micro d’Évelyne Audet.

«Pour ceux qui espéraient voir une équipe s’installer à Montréal un jour, disons simplement qu’il vous faudrait avoir environ 3,5 milliards de dollars dans vos poches. »

Maxim P. Paquet sur la valeur des franchises dans la NBA

Autres sujets abordés:

  • La saison de l’Alliance de Montréal en LCB;
  • La santé du basketball au Québec.
