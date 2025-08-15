Basé sur la valeur des Grizzlies de Memphis

Les Trail Blazers de Portland et les Celtics de Boston ont changé de propriétaires dans les derniers jours. Les Lakers de Los Angeles pourraient également passer entre de nouvelles mains sous peu.
Écoutez Maxim P. Paquet commenter ces nombreuses acquisitions dans la NBA, au micro d’Évelyne Audet.
«Pour ceux qui espéraient voir une équipe s’installer à Montréal un jour, disons simplement qu’il vous faudrait avoir environ 3,5 milliards de dollars dans vos poches. »
Autres sujets abordés:
- La saison de l’Alliance de Montréal en LCB;
- La santé du basketball au Québec.