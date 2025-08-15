Les Amateurs de sports

La contrefaçon touche durement les grandes marques de hockey, notamment CCM. Ce phénomène s’est amplifié au cours des dernières années, en partie à cause de la pandémie et de la croissance des achats en ligne.
CCM lutte contre ce fléau en traquant les fabricants — souvent situés en Asie — et en sensibilisant les consommateurs à vérifier les numéros de série et à privilégier les détaillants officiels.
Écoutez Mathieu Gatien, gestionnaire de bâtons chez CCM, parler de ce fléau et donner des astuces pour éviter d’acheter un faux bâton, au micro d’Évelyne Audet.
« Ce sont des entreprises qui prétendent offrir des produits officiels — que ce soit de CCM ou d’autres grandes marques de hockey — et qui les revendent éventuellement à prix réduit. On aime souvent dire : si ça semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas. Mais dans certaines situations, il y a des gens qui croient réellement acheter des produits authentiques, et c’est là que ça devient plus dommageable, parce qu’ils se retrouvent avec des articles de moindre qualité. »
