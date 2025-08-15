Les Amateurs de sports

La contrefaçon touche durement les grandes marques de hockey, notamment CCM. Ce phénomène s’est amplifié au cours des dernières années, en partie à cause de la pandémie et de la croissance des achats en ligne.

CCM lutte contre ce fléau en traquant les fabricants — souvent situés en Asie — et en sensibilisant les consommateurs à vérifier les numéros de série et à privilégier les détaillants officiels.

Écoutez Mathieu Gatien, gestionnaire de bâtons chez CCM, parler de ce fléau et donner des astuces pour éviter d’acheter un faux bâton, au micro d’Évelyne Audet.