Société
Opposition des pays pétroliers

Pollution plastique: échec des négociations en vue d'en réduire l'utilisation

La commission

le 15 août 2025 14:43

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Pollution plastique: échec des négociations en vue d'en réduire l'utilisation
50% du plastique mondial est à usage unique / aryfahmed / Adobe Stock

Des négociations sur la pollution plastique, qui avaient lieu à Genève et qui impliquaient 185 pays afin de mettre en place un traité visant la réduction à la source du plastique, ont échoué en raison de l’opposition des pays pétroliers.

Écoutez le directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, Karel Ménard, souligner que 50% du plastique mondial est à usage unique, que le recyclage est insuffisant, et que la production pourrait tripler d’ici 2060, tandis que le Canada adopte une position plus progressiste malgré des obstacles juridiques.

