Des négociations sur la pollution plastique, qui avaient lieu à Genève et qui impliquaient 185 pays afin de mettre en place un traité visant la réduction à la source du plastique, ont échoué en raison de l’opposition des pays pétroliers.

Écoutez le directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, Karel Ménard, souligner que 50% du plastique mondial est à usage unique, que le recyclage est insuffisant, et que la production pourrait tripler d’ici 2060, tandis que le Canada adopte une position plus progressiste malgré des obstacles juridiques.