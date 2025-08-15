La détresse chez le personnel soignant

La détresse psychologique et la souffrance chez le personnel soignant sont toujours présentes dans notre système de santé, en plus du tabou d'en parler avec ses collègues ou ses patrons.

Le Dr Steven Palanchuck, interniste à l’Hôpital du Haut-Richelieu, tente de le briser en animant le balado Soigner jusqu'à se briser.

Il y traite de la culture du sacrifice dans le système de santé québécois. Les témoignages d’infirmières, de médecins et de préposés révèlent l’épuisement, la culpabilité, la stigmatisation et les problèmes de dépendance. Il souligne l'importance du soutien et de l’ouverture pour préserver la santé mentale des soignants.

