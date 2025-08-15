Les humeurs de Fred

La saison estivale a été ponctuée par des mariages, notamment ceux de Patrick Lagacé, de Marc Tanguay (Parti libéral), ainsi que par les nouvelles relations, comme celle entre Bruno Marchand (maire de Québec) et Monic Néron (animatrice de Radio-Canada et ancienne chroniqueuse du 98.5).

Même l'élection partielle d'Arthabaska avait son petit côté grivois...

Que faut-il tirer des vagues d'amour des dernières semaines?

Comment cela peut-il influencer notre visionnement de la nouvelle saison d'Occupation Double?

Écoutez Frédéric Labelle répondre à ces questions, et bien d'autres, lors de sa chronique d'humeur, vendredi, au micro de Lagacé le matin.