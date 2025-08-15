 Aller au contenu
Société
Les humeurs de Fred

C'est l'été, la saison des amours, de la fluidité et des drapeaux rouges

par 98.5

0:00
7:42

Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 août 2025 09:55

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
C'est l'été, la saison des amours, de la fluidité et des drapeaux rouges
Les humeurs de Fred / Cogeco Média

La saison estivale a été ponctuée par des mariages, notamment ceux de Patrick Lagacé, de Marc Tanguay (Parti libéral), ainsi que par les nouvelles relations, comme celle entre Bruno Marchand (maire de Québec) et Monic Néron (animatrice de Radio-Canada et ancienne chroniqueuse du 98.5). 

Même l'élection partielle d'Arthabaska avait son petit côté grivois...

Que faut-il tirer des vagues d'amour des dernières semaines?

Comment cela peut-il influencer notre visionnement de la nouvelle saison d'Occupation Double?

Écoutez Frédéric Labelle répondre à ces questions, et bien d'autres, lors de sa chronique d'humeur, vendredi, au micro de Lagacé le matin. 

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Bubble Break: l'importance et les bénéfices des pauses au travail
Lagacé le matin
Bubble Break: l'importance et les bénéfices des pauses au travail
0:00
3:33
Légumes de saison: «C'est local et c'est le temps d'en profiter» -Bob le Chef
Radio textos
Légumes de saison: «C'est local et c'est le temps d'en profiter» -Bob le Chef
0:00
16:24

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Lasso, c'est vraiment sur la "bucket list" des artistes country» -Vince Lemire
Festival populaire au Québec
«Lasso, c'est vraiment sur la "bucket list" des artistes country» -Vince Lemire
SAAQclic: «Qui a dit la vérité? Elle n'existe pas» -Luc Ferrandez
Malenfant et ses rencontres avec le gouvernement
SAAQclic: «Qui a dit la vérité? Elle n'existe pas» -Luc Ferrandez
Télétravail des fonctionnaires: Québec doit imiter l'Ontario, dit Luc Ferrandez
La fonction publique de retour au bureau
Télétravail des fonctionnaires: Québec doit imiter l'Ontario, dit Luc Ferrandez
Séries éliminatoires: c'est déjà la fin pour l'Alliance de Montréal
Basketball
Séries éliminatoires: c'est déjà la fin pour l'Alliance de Montréal
Bubble Break: l'importance et les bénéfices des pauses au travail
Tendance TikTok
Bubble Break: l'importance et les bénéfices des pauses au travail
Le Montréalais Kaytranada offre l'album «Ain’t No Damn Way!»
Musique
Le Montréalais Kaytranada offre l'album «Ain’t No Damn Way!»
Corruption: Jacques Lamarre déclaré coupable par l'Ordre des ingénieurs
Liens entre SNC-Lavalin et la famille Khadafi
Corruption: Jacques Lamarre déclaré coupable par l'Ordre des ingénieurs
Burgundy Lion: «On a finalement statué que l'affichage était conforme»
L’OQLF fait marche arrière
Burgundy Lion: «On a finalement statué que l'affichage était conforme»
«Beaucoup d'Ukrainiens me disent qu'ils sont prêts à geler la ligne de front»
Sommet attendu entre Trump et Poutine
«Beaucoup d'Ukrainiens me disent qu'ils sont prêts à geler la ligne de front»
Rencontre en Alaska: «Trump mange dans la main de Vladimir Poutine»
Certains croient qu'il a été recruté par le KGB
Rencontre en Alaska: «Trump mange dans la main de Vladimir Poutine»
Coincé en Belgique: «Ça pourrait coûter jusqu'à 20 000$ revenir au Canada»
Le Québécois est avec sa famille
Coincé en Belgique: «Ça pourrait coûter jusqu'à 20 000$ revenir au Canada»
Air Canada: «Les vacances tournent au cauchemar pour beaucoup de gens»
Grève imminente des agents de bord
Air Canada: «Les vacances tournent au cauchemar pour beaucoup de gens»
Caucus de la CAQ: «Ça ne s'est pas déroulé de façon aussi serrée»
À Québec
Caucus de la CAQ: «Ça ne s'est pas déroulé de façon aussi serrée»
Un Montréalais admet qu'il a été brûlé en commettant un incendie criminel
Ali dit finalement la vérité dans une vidéo
Un Montréalais admet qu'il a été brûlé en commettant un incendie criminel
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00