Malenfant et ses rencontres avec le gouvernement

L'architecte du projet SAAQclic, Karl Malenfant, a multiplié les rencontres avec des ministres, sous-ministres et employés du gouvernement Legault avant le lancement de la plateforme.
C'est ce qu'a appris le Bureau parlementaire du Journal de Montréal. Une demande via la Loi d'accès à l'information a permis d'apprendre que les discussions concernaient l'état d'avancement du projet, les incidents techniques et les décisions stratégiques.
L’ex-patron de l’informatique à la SAAQ martèle toutefois qu'aucune information financière n’a été dissimulée aux décideurs.
Karl Malenfant a notamment rencontré à 10 reprises l'ancien sous-ministre d'Éric Caire, qui était alors à la tête du ministère de la Cybersécurité et du Numérique.
Rappelons que plusieurs ministres, dont Geneviève Guilbault et son prédécesseur aux Transports François Bonnardel, vont témoigner dans les prochaines semaines à la commission Gallant.
Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez qui parle de cette histoire trouble, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Qui a dit la vérité? Elle n'existe pas. [...] Il y a trois informations qui ne sont pas possibles à cerner. Première information: combien ça va coûter? Deuxième: qu'est-ce que ça va faire? Troisième: combien de temps ça va prendre à implanter dans un système informatique? C'est flou...»