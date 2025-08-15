Malenfant et ses rencontres avec le gouvernement

L'architecte du projet SAAQclic, Karl Malenfant, a multiplié les rencontres avec des ministres, sous-ministres et employés du gouvernement Legault avant le lancement de la plateforme.

C'est ce qu'a appris le Bureau parlementaire du Journal de Montréal. Une demande via la Loi d'accès à l'information a permis d'apprendre que les discussions concernaient l'état d'avancement du projet, les incidents techniques et les décisions stratégiques.

L’ex-patron de l’informatique à la SAAQ martèle toutefois qu'aucune information financière n’a été dissimulée aux décideurs.

Karl Malenfant a notamment rencontré à 10 reprises l'ancien sous-ministre d'Éric Caire, qui était alors à la tête du ministère de la Cybersécurité et du Numérique.

Rappelons que plusieurs ministres, dont Geneviève Guilbault et son prédécesseur aux Transports François Bonnardel, vont témoigner dans les prochaines semaines à la commission Gallant.

