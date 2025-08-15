 Aller au contenu
Société
La fonction publique de retour au bureau

Télétravail des fonctionnaires: Québec doit imiter l'Ontario, dit Luc Ferrandez

par 98.5

0:00
6:08

Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 août 2025 09:18

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Télétravail des fonctionnaires: Québec doit imiter l'Ontario, dit Luc Ferrandez
Le chroniqueur Luc Ferrandez / Cogeco Média

À partir de janvier 2026, tous les fonctionnaires de l’Ontario devront travailler au bureau cinq jours par semaine. 

La mesure, annoncée par le gouvernement de Doug Ford, s’appliquera aussi aux employés des agences provinciales, soit plus de 60 000 personnes. Cela dit, le retour complet en présentiel se fera progressivement. Dès le 20 octobre, ceux qui travaillent déjà trois jours au bureau devront y aller quatre jours par semaine. 

Est-ce que le gouvernement québécois devrait imiter celui de L'Ontario? 

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez qui commente la décision du gouvernement ontarien, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Dans toutes les analyses de ressources humaines, on dénombre énormément de travail que tu ne peux pas mesurer. [...] Et de dire que toutes ces choses vont se faire adéquatement en télétravail, c'est faux. C'est une affirmation gratuite. Deuxième chose, il y a des performances d'entreprise qui ne sont pas liées à celle d'une seule personne.»

Luc Ferrandez

La décision du gouvernement Ford suit la tendance adoptée par plusieurs entreprises canadiennes.

Actuellement, plus de la moitié des employés de la fonction publique travaillent déjà à temps plein en présentiel.

