La fonction publique de retour au bureau

À partir de janvier 2026, tous les fonctionnaires de l’Ontario devront travailler au bureau cinq jours par semaine.

La mesure, annoncée par le gouvernement de Doug Ford, s’appliquera aussi aux employés des agences provinciales, soit plus de 60 000 personnes. Cela dit, le retour complet en présentiel se fera progressivement. Dès le 20 octobre, ceux qui travaillent déjà trois jours au bureau devront y aller quatre jours par semaine.

Est-ce que le gouvernement québécois devrait imiter celui de L'Ontario?

