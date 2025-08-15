Liens entre SNC-Lavalin et la famille Khadafi

Jacques Lamarre, ancien patron de SNC-Lavalin, maintenant AtkinsRéalis, a été déclaré coupable par l’Ordre des ingénieurs cette semaine de chefs d’accusation concernant un «système de corruption» présent au sein de l’entreprise.

L’Ordre lui reproche d'avoir toléré des paiements illicites en lien avec l'obtention de contrats avec l'État Libyen, jadis contrôlé par Mouammar Khadafi et sa famille.

SNC-Lavalain aurait notamment payé une somme de 2 millions de dollars pour couvrir les frais du voyage de l'un des fils de l'ex-dictateur libyen, qui était venu en visite au pays.

M. Lamarre a dénoncé une décision du Conseil de discipline de l'Ordre qu'il estime «injuste et déraisonnable», à l'issue d'un processus qu'il qualifie de «profondément inéquitable».

Écoutez Vincent Larouche, journaliste de l’équipe d’enquête de La Presse et auteur du livre La saga SNC- Lavalin, faire le point sur cette histoire, vendredi, à Lagacé le matin.