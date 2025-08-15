 Aller au contenu
Politique internationale
Sommet attendu entre Trump et Poutine

«Beaucoup d'Ukrainiens me disent qu'ils sont prêts à geler la ligne de front»

par 98.5

0:00
5:51

Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 août 2025 08:26

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Beaucoup d'Ukrainiens me disent qu'ils sont prêts à geler la ligne de front»
Vladimir Poutine et Donald Trump en 2019. / (AP Photo/Susan Walsh)

Le président américain Donald Trump rencontrera son homologue russe Vladimir Poutine ce vendredi en Alaska pour discuter de la guerre en Ukraine.

Le président de la Russie a salué les efforts sincères de Washington pour tenter d'en arriver à une entente.

Aucun représentant ukrainien ne sera présent lors de la rencontre, mais Donald Trump a déjà fait part de son intention d'organiser un autre sommet qui inclura cette fois le président ukrainien Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens.

Écoutez Théophile Simon, journaliste indépendant en direct de Dnipro dans la région contesté du Donbass en Ukraine, un territoire qui sera au cœur des pourparlers entre Trump et Poutine, discuter avec Patrick Lagacé vendredi matin.

«Beaucoup d'Ukrainiens me disent qu'ils sont éventuellement prêts à geler la ligne de front, c'est-à-dire qu'on arrête les combats sur la ligne de front actuelle. On ne cède pas de territoires supplémentaires à la Russie, mais on accepte de renoncer à l'idée qui était encore très présente en Ukraine, il y a quelques mois ou quelques années, que la victoire totale est possible, qui sera un jour possible de repousser totalement les Russes dans leurs frontières.»

Théophile Simon

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Après le redécoupage électoral, le recensement est dans la mire des républicains
Le Québec maintenant
Après le redécoupage électoral, le recensement est dans la mire des républicains
0:00
6:48
«Une semi-victoire pour Vladimir Poutine» -Guillaume Lavoie
Le Québec maintenant
«Une semi-victoire pour Vladimir Poutine» -Guillaume Lavoie
0:00
7:32

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Le Montréalais Kaytranada offre l'album «Ain’t No Damn Way!»
Musique
Le Montréalais Kaytranada offre l'album «Ain’t No Damn Way!»
Corruption: Jacques Lamarre déclaré coupable par l'Ordre des ingénieurs
Liens entre SNC-Lavalin et la famille Khadafi
Corruption: Jacques Lamarre déclaré coupable par l'Ordre des ingénieurs
Burgundy Lion: «On a finalement statué que l'affichage était conforme»
L’OQLF fait marche arrière
Burgundy Lion: «On a finalement statué que l'affichage était conforme»
Rencontre en Alaska: «Trump mange dans la main de Vladimir Poutine»
Certains croient qu'il a été recruté par le KGB
Rencontre en Alaska: «Trump mange dans la main de Vladimir Poutine»
Coincé en Belgique: «Ça pourrait coûter jusqu'à 20 000$ revenir au Canada»
Le Québécois est avec sa famille
Coincé en Belgique: «Ça pourrait coûter jusqu'à 20 000$ revenir au Canada»
Air Canada: «Les vacances tournent au cauchemar pour beaucoup de gens»
Grève imminente des agents de bord
Air Canada: «Les vacances tournent au cauchemar pour beaucoup de gens»
Caucus de la CAQ: «Ça ne s'est pas déroulé de façon aussi serrée»
À Québec
Caucus de la CAQ: «Ça ne s'est pas déroulé de façon aussi serrée»
Un Montréalais admet qu'il a été brûlé en commettant un incendie criminel
Ali dit finalement la vérité dans une vidéo
Un Montréalais admet qu'il a été brûlé en commettant un incendie criminel
Air Canada: les organisateurs d'événements sportifs préoccupés
Partout au pays
Air Canada: les organisateurs d'événements sportifs préoccupés
Spécial «Retour au travail» | L'énigme du vendredi 15 août
Lagacé le metin
Spécial «Retour au travail» | L'énigme du vendredi 15 août
Festival Lasso: «Pour s'imprégner de la musique country»
Musique
Festival Lasso: «Pour s'imprégner de la musique country»
Conflit: «Des milliers de passagers d'Air Canada se retrouvent le bec à l'eau»
Impasse dans les négociations
Conflit: «Des milliers de passagers d'Air Canada se retrouvent le bec à l'eau»
Blood Family Mafia: la SQ découvre une cache de dynamite à Portneuf
Guerre pour le contrôle des stupéfiants
Blood Family Mafia: la SQ découvre une cache de dynamite à Portneuf
Malmené par Sinner, Auger-Aliassime n'a jamais été dans le coup
Tournoi de Cincinnati
Malmené par Sinner, Auger-Aliassime n'a jamais été dans le coup
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00