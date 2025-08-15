Sommet attendu entre Trump et Poutine

Le président américain Donald Trump rencontrera son homologue russe Vladimir Poutine ce vendredi en Alaska pour discuter de la guerre en Ukraine.

Le président de la Russie a salué les efforts sincères de Washington pour tenter d'en arriver à une entente.

Aucun représentant ukrainien ne sera présent lors de la rencontre, mais Donald Trump a déjà fait part de son intention d'organiser un autre sommet qui inclura cette fois le président ukrainien Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens.

Écoutez Théophile Simon, journaliste indépendant en direct de Dnipro dans la région contesté du Donbass en Ukraine, un territoire qui sera au cœur des pourparlers entre Trump et Poutine, discuter avec Patrick Lagacé vendredi matin.