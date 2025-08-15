 Aller au contenu
Politique internationale
Certains croient qu'il a été recruté par le KGB

Rencontre en Alaska: «Trump mange dans la main de Vladimir Poutine»

par 98.5

le 15 août 2025 08:24

Patrick Lagacé
Le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump. / AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool, Mark Schiefelbein

Tous les regards sont tournés vers Anchorage, en Alaska, où Donald Trump rencontre ce vendredi Vladimir Poutine pour discuter de la guerre en Ukraine. 

L’Ukraine n’a même pas été invitée, laissant planer de vives inquiétudes sur d’éventuelles négociations à huis clos.

Pendant que Poutine avance ses troupes sur le terrain, Trump se présente comme médiateur et tente de tirer parti de ce sommet pour peser sur la diplomatie internationale.

Écoutez Sergueï Jirnov, ancien espion russe et ancien collègue de Poutine au KGB, parle de cet entretien de très grande importance, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Trump mange dans la main de Vladimir Poutine. C'est absolument malheureux. Certaines personnes disent tout simplement parce que Trump a été recruté par le KGB. En fait, il sert le KGB. En Alaska, ce n'est pas une rencontre entre deux chefs d'État [...] Trump est l'officier traitant de Poutine. C'est une thèse soutenue par des généraux...»

Sergueï Jirnov

