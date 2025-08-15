Certains croient qu'il a été recruté par le KGB

Tous les regards sont tournés vers Anchorage, en Alaska, où Donald Trump rencontre ce vendredi Vladimir Poutine pour discuter de la guerre en Ukraine.

L’Ukraine n’a même pas été invitée, laissant planer de vives inquiétudes sur d’éventuelles négociations à huis clos.

Pendant que Poutine avance ses troupes sur le terrain, Trump se présente comme médiateur et tente de tirer parti de ce sommet pour peser sur la diplomatie internationale.

Écoutez Sergueï Jirnov, ancien espion russe et ancien collègue de Poutine au KGB, parle de cet entretien de très grande importance, à l'émission de Patrick Lagacé.