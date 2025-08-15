 Aller au contenu
Ali dit finalement la vérité dans une vidéo

Un Montréalais admet qu'il a été brûlé en commettant un incendie criminel

Lagacé le matin

le 15 août 2025 06:57

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Un Montréalais admet qu'il a été brûlé en commettant un incendie criminel
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Ali, un Montréalais de 23 ans, livre dans une vidéo YouTube devenue virale le récit de l’incendie criminel qu’il a lui-même provoqué et qui a bouleversé sa vie. 

Gravement brûlé, il a perdu plusieurs doigts et une jambe, après avoir longtemps caché la véritable cause de ses blessures. 

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle résumer ce que le jeune homme raconte dans cette vidéo qui a été publiée mardi.

«Quand tu regardes ses vidéos, tu te dis que c'est une force de la nature ce gars-là. Mais, les raisons de ses brûlures n'avaient jamais été claires dans ses vidéos. C'était nébuleux. Il a donc fait une sortie publique pour expliquer ce qui lui était réellement arrivé.»

Frédéric Labelle

La vidéo, intitulée Désolé à tous ceux à qui j'ai menti, a été vue des milliers de fois en trois jours, tandis que des extraits diffusés sur TikTok et Instagram ont dépassé les 100 000 visionnements. Ali insiste sur la rapidité avec laquelle tout peut basculer, rappelant qu'en quelques instants une vie peut changer.

L'incendie a causé à Ali des brûlures au troisième degré, a entraîné l’amputation de ses doigts et d'une jambe, et l’aura contraint à passer des semaines douloureuses à l'hôpital.

