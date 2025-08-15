Ali dit finalement la vérité dans une vidéo

Ali, un Montréalais de 23 ans, livre dans une vidéo YouTube devenue virale le récit de l’incendie criminel qu’il a lui-même provoqué et qui a bouleversé sa vie.

Gravement brûlé, il a perdu plusieurs doigts et une jambe, après avoir longtemps caché la véritable cause de ses blessures.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle résumer ce que le jeune homme raconte dans cette vidéo qui a été publiée mardi.