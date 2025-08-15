 Aller au contenu
Impasse dans les négociations

Conflit: «Des milliers de passagers d'Air Canada se retrouvent le bec à l'eau»

le 15 août 2025

Conflit: «Des milliers de passagers d'Air Canada se retrouvent le bec à l'eau»
Air Canada: incertitude, inquiétude et... prix des billets qui explosent sont parmi les nombreuses conséquences pour les voyageurs. / Cogeco Média

À moins de 24 heures d'une possible grève et d'un lock-out chez Air Canada, 500 vols ont été annulés par le transporteur aérien vendredi.

À l'aéroport Montréal-Trudeau, les voyageurs sont dans l'incertitude et souvent même inquiets.

Incertitude, inquiétude et... prix des billets qui explosent sont parmi les nombreuses conséquences pour les clients.

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé faire le point sur le conflit à Air Canada avec la reporter Any Guillemette qui est en direct de l'aéroport Montréal-Trudeau, vendredi matin.

«Le résultat, c'est qu'il y a des centaines, pour ne pas dire des milliers de personnes qui ont des billets d'Air Canada et qui se retrouvent le bec à l'eau ce matin. [...] Les témoignages abondent. Il y a plusieurs personnes qui s'arrachent les cheveux.»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Caucus de la CAQ à Québec: une opération de relations publiques;
  • Rien ne va plus à Québec solidaire;
  • Un Marketplace de la fraude: un site internet, dont une des têtes dirigeantes est un Québécois, permet d'acheter des milliers de comptes volés en seulement quelques clics;
  • L'ex-PDG de SNC-Lavalin, Jacques Lamarre, démissionne à titre de membre à la retraite de l'Ordre des ingénieurs du Québec;
  • Rentrée scolaire: la pénurie de main-d'oeuvre moins pire que les années précédentes?
  • Rencontre Trump-Poutine concernant le conflit en Ukraine.
