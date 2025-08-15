Impasse dans les négociations

À moins de 24 heures d'une possible grève et d'un lock-out chez Air Canada, 500 vols ont été annulés par le transporteur aérien vendredi.
À l'aéroport Montréal-Trudeau, les voyageurs sont dans l'incertitude et souvent même inquiets.
Incertitude, inquiétude et... prix des billets qui explosent sont parmi les nombreuses conséquences pour les clients.
Écoutez l'animateur Patrick Lagacé faire le point sur le conflit à Air Canada avec la reporter Any Guillemette qui est en direct de l'aéroport Montréal-Trudeau, vendredi matin.
«Le résultat, c'est qu'il y a des centaines, pour ne pas dire des milliers de personnes qui ont des billets d'Air Canada et qui se retrouvent le bec à l'eau ce matin. [...] Les témoignages abondent. Il y a plusieurs personnes qui s'arrachent les cheveux.»
