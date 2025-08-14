Des rapides à 103 milles à l'heure

Le nouveau releveur des Phillies de Philadelphie, Jhoan Duran, a de quoi faire peur, lui qui lance des balles rapides à 103 milles à l'heure.
Écoutex Alex Agostino, dépisteur des Phillies de Philadelphie, analyser l'impact du nouveau releveur de son équipe et la saison des Blue Jays de Toronto.
Les sujets discutés
- Jhoan Duran: quatre présences en relève, quatre sauvetages
- La profondeur des Blue Jays de Toronto;
- L'augmentation de l’assistance moyenne à 30 000 spectateurs au Baseball majeur, portée par des équipes populaires comme les Dodgers, Yankees et Phillies.