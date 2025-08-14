 Aller au contenu
Nouveau contrat pour Lane Hutson

«Je pense que le Canadien aimerait s'entendre un an à l'avance»

Les amateurs de sports avec Evelyne Audet

le 14 août 2025 19:29

Evelyne Audet
«Je pense que le Canadien aimerait s'entendre un an à l'avance»
Lane Hutson. / AP/Jeffrey T. Barnes

Le défenseur des Canadiens de Montréal Lane Hutson est bon. Très bon. Très, très, bon, même.

Il a d'ailleurs remporté le trophée Calder remis à la recrue par excellence de la LNH au terme de sa première saison.

Selon NFL Network, il vient au 19e rang des meilleurs défenseurs de la ligue, et ce, après une seule saison dans le circuit Bettman.

Écoutez Guillaume Lefrançois, journaliste de La Presse affecté à la couverture des Canadiens et membre du balado Sortie de zone, commenter cette nouvelle en compagnie d'Évelyne Audet, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Le potentiel, le talent et la discipline de Lane Hutson
  • La négociation de son futur contrat avec les Canadiens: «Je pense que le Canadien aimerait s'entendre un an à l'avance, de régler ça avant le début de la saison»
  • On compare le salaire potentiel de Hutson avec des celui d'autres défenseurs
  • Evgueni Malkin, sous-estimé à Pittsburgh?
