Nouveau contrat pour Lane Hutson

Le défenseur des Canadiens de Montréal Lane Hutson est bon. Très bon. Très, très, bon, même.

Il a d'ailleurs remporté le trophée Calder remis à la recrue par excellence de la LNH au terme de sa première saison.

Selon NFL Network, il vient au 19e rang des meilleurs défenseurs de la ligue, et ce, après une seule saison dans le circuit Bettman.

Écoutez Guillaume Lefrançois, journaliste de La Presse affecté à la couverture des Canadiens et membre du balado Sortie de zone, commenter cette nouvelle en compagnie d'Évelyne Audet, aux Amateurs de sports.

