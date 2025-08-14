La Cour suprême entendra prochainement la contestation de 65 groupes, dont fait partie le gouvernement du Canada, au sujet de la Loi sur la laïcité de l’État, la loi 21, qui interdit à certains fonctionnaires de porter un signe religieux dans l’exercice de leurs fonctions.

Quel serait l'impact potentiel d’un jugement, qui donnerait raison aux opposants de la loi, sur le mouvement souverainiste?

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez en discuter avec l'animateur Patrick Lagacé jeudi matin.