Ligue canadienne de football

Davis Alexander et McLeod Bethel-Thompson blessés, c'est au tour de Caleb Evans de prendre les commandes au poste de quart-arrière des Alouettes de Montréal (5-4-0).
Le Texan, âgé de 27 ans, sera le partant samedi face aux Lions de la Colombie-Britannique (4-5-0).
Les Alouettes veulent renouer avec la victoire eux qui viennent de subir deux défaites de suite.
Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque commenter la situation difficile dans laquelle se trouvent les Alouettes.
«Le feu n'est pas pris, ce n'est pas dramatique, mais après deux défaites de suite, ce serait souhaitable que ça se replace en fin de semaine.»
