Ligue canadienne de football

Davis Alexander et McLeod Bethel-Thompson blessés, c'est au tour de Caleb Evans de prendre les commandes au poste de quart-arrière des Alouettes de Montréal (5-4-0).

Le Texan, âgé de 27 ans, sera le partant samedi face aux Lions de la Colombie-Britannique (4-5-0).

Les Alouettes veulent renouer avec la victoire eux qui viennent de subir deux défaites de suite.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque commenter la situation difficile dans laquelle se trouvent les Alouettes.