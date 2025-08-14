Un marathonien a été poursuivi et attaqué par un homme, probablement un itinérant en crise, sur une piste cyclable de Gatineau, qu’il fréquentait depuis des années.

Il s’en est sorti de justesse en se réfugiant dans une caserne de pompiers, et l’agresseur a été arrêté.

L’incident, survenu mi-juin, près d’un campement de sans-abris, met en lumière l’augmentation de l’itinérance et des enjeux de cohabitation à Ottawa, Hull et dans l’Outaouais, ainsi que la nécessité de soins adaptés pour éviter de futurs drames.

