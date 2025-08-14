 Aller au contenu
Gatineau: un marathonien attaqué par un itinérant en crise pendant sa course

le 14 août 2025 08:46

Un marathonien a été poursuivi et attaqué par un homme, probablement un itinérant en crise, sur une piste cyclable de Gatineau, qu’il fréquentait depuis des années. / Courtney Haas/peopleimages.com/Adobe Stock

Un marathonien a été poursuivi et attaqué par un homme, probablement un itinérant en crise, sur une piste cyclable de Gatineau, qu’il fréquentait depuis des années. 

Il s’en est sorti de justesse en se réfugiant dans une caserne de pompiers, et l’agresseur a été arrêté.

L’incident, survenu mi-juin, près d’un campement de sans-abris, met en lumière l’augmentation de l’itinérance et des enjeux de cohabitation à Ottawa, Hull et dans l’Outaouais, ainsi que la nécessité de soins adaptés pour éviter de futurs drames.

Écoutez le témoignage du marathonien et résident d’Ottawa Pierre-Yves Bourque, jeudi, à Lagacé le matin.

