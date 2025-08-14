Mobilisation anti-Trump aux frontières

Un rassemblement aura lieu ce samedi des deux côtés de la frontière canado-américaine, dans les Cantons-de-l’Est et au Vermont, dans le but de dénoncer les politiques jugées oppressives de Donald Trump qui affectent les deux pays.
Écoutez Laure Waridel, écosociologue et cofondatrice de Mères au front, qui organise le rassemblement, en discuter avec Patrick Lagacé, jeudi.
«Il y aura des Américains de l'autre côté de la frontière canadienne, chez nous à Frelighsburg. Et ce qu'on veut faire, c'est s'unir pour dénoncer ce qui est en train de se passer aux États-Unis. On veut qu'il y ait des impacts partout à travers la planète, mais évidemment très directement chez nous.»