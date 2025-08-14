Témoignages des élus à la commission Gallant

Plusieurs ministres actuels et anciens ministres témoigneront à la commission Gallant dès la reprise des audiences la semaine prochaine.

Selon le chroniqueur politique de Cogeco, Louis Lacroix, la commission qui se penche sur le fiasco SAAQclic entendra d'abord les anciens ministres libéraux Laurent Lessard et André Fortin.

Suivront ensuite les ministres caquistes François Bonnardel, Geneviève Guilbault et l'ancien ministre Éric Caire.

Écoutez la réaction du député péquiste Joël Arseneau, porte-parole du troisième groupe d’opposition en matière de transports et de mobilité durable, à l'émission de Patrick Lagacé

L'élu estime que les ministres sont plus imputables qu'ils ne le prétendent.