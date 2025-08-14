 Aller au contenu
Politique provinciale
Témoignages des élus à la commission Gallant

SAAQclic: «Les ministres ont vu le fiasco se dérouler et n'ont pas agi»

par 98.5

0:00
8:01

Entendu dans

Lagacé le matin

le 14 août 2025 08:19

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
SAAQclic: «Les ministres ont vu le fiasco se dérouler et n'ont pas agi»
Le député péquiste Joël Arseneau / La Presse Canadienne / Karoline Boucher

Plusieurs ministres actuels et anciens ministres témoigneront à la commission Gallant dès la reprise des audiences la semaine prochaine.

Selon le chroniqueur politique de Cogeco, Louis Lacroix, la commission qui se penche sur le fiasco SAAQclic entendra d'abord les anciens ministres libéraux Laurent Lessard et André Fortin.

Suivront ensuite les ministres caquistes François Bonnardel, Geneviève Guilbault et l'ancien ministre Éric Caire.

Écoutez la réaction du député péquiste Joël Arseneau, porte-parole du troisième groupe d’opposition en matière de transports et de mobilité durable, à l'émission de Patrick Lagacé

L'élu estime que les ministres sont plus imputables qu'ils ne le prétendent.

«Depuis le début du scandale, ils disent avoir été bernés, comme s'ils étaient impuissants dans leur poste de ministre, malgré le fait que ce sont ces deux ministres-là qui ont nommé les personnes à la tête de la SAAQ qui ont vu le fiasco se dérouler et visiblement qui n'ont pas agi en temps voulu pour éviter la catastrophe.»

Joël Arseneau

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Je persiste et signe sur le fait que François Legault ne quittera pas la CAQ»
La commission
«Je persiste et signe sur le fait que François Legault ne quittera pas la CAQ»
0:00
7:11
Souveraineté: «Ce sont les jeunes qui créent les tendances» -Jean-Marc Léger
Lagacé le matin
Souveraineté: «Ce sont les jeunes qui créent les tendances» -Jean-Marc Léger
0:00
10:34

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Vidéo
Grève et annulation des vols chez Air Canada: quelles sont vos options?
Annulation, compensation, nouveau départ…
Grève et annulation des vols chez Air Canada: quelles sont vos options?
Regarder7:20Patrick Lagacé
Le Pub Burgundy Lion pris pour cible par l'OQLF
Des demandes absurdes de l'Office?
Le Pub Burgundy Lion pris pour cible par l'OQLF
Minimaisons pour personnes en situation d’itinérance: une solution durable?
Un projet inauguré notamment à Beauport
Minimaisons pour personnes en situation d’itinérance: une solution durable?
Si Québec perdait en Cour suprême: «Ça serait un cadeau pour le Parti québécois»
Loi 21
Si Québec perdait en Cour suprême: «Ça serait un cadeau pour le Parti québécois»
Alouettes: «Le feu n'est pas pris, ce n'est pas dramatique, mais...»
Ligue canadienne de football
Alouettes: «Le feu n'est pas pris, ce n'est pas dramatique, mais...»
Taylor Swift a dévoilé le nom et le concept de son nouvel album
Par l’entremise du balado New Heights
Taylor Swift a dévoilé le nom et le concept de son nouvel album
Gatineau: un marathonien attaqué par un itinérant en crise pendant sa course
Enjeux de cohabitation
Gatineau: un marathonien attaqué par un itinérant en crise pendant sa course
«S'unir pour dénoncer ce qui est en train de se passer aux États-Unis»
Mobilisation anti-Trump aux frontières
«S'unir pour dénoncer ce qui est en train de se passer aux États-Unis»
École Georges-Vanier: des parents dénoncent le zèle des policiers
Laval
École Georges-Vanier: des parents dénoncent le zèle des policiers
Conflit entre Air Canada et les agents de bord: «Il n'y a rien qui se passe»
Les premiers impacts vont se faire sentir jeudi
Conflit entre Air Canada et les agents de bord: «Il n'y a rien qui se passe»
Arrêtée pour conduite avec les facultés affaiblies alors qu'elle faisait un AVC
Elle dénonce la situation
Arrêtée pour conduite avec les facultés affaiblies alors qu'elle faisait un AVC
Banque du Canada: vers un maintien du taux directeur pour le reste de l'année?
Économie
Banque du Canada: vers un maintien du taux directeur pour le reste de l'année?
Déboires de la CAQ: 22 députés se sont réunis en juin dernier au Lac Delage
François Legault n'était pas invité
Déboires de la CAQ: 22 députés se sont réunis en juin dernier au Lac Delage
L'intelligence artificielle s'immisce dans la campagne municipale à Repentigny
Un balado sème la confusion
L'intelligence artificielle s'immisce dans la campagne municipale à Repentigny
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00