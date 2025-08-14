Les premiers impacts vont se faire sentir jeudi

Les premiers impacts du conflit de travail entre Air Canada et ses 10 000 agents de bord vont se faire sentir dès jeudi.

Des vols seront progressivement annulés par le transporteur aérien jusqu'à samedi, moment où les activités seront interrompues, à moins d'une entente d'ici là.

Écoutez Natasha Stéa, présidente de la section locale des agents de bord de Montréal d’Air Canada, et John Gradek, professeur à l’Université McGill, spécialisé en aviation et ancien cadre chez Air Canada, faire le point à l'émission de Patrick Lagacé.