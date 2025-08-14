Un balado sème la confusion

Un nouveau balado traitant de politique municipale, créé de toutes pièces par l'intelligence artificielle, a semé la confusion à Repentigny.
Le créateur de la série en question, qui véhicule de fausses informations, n'est pas connu.
Écoutez la chronique de Frédéric Labelle ainsi que son entretien avec le maire de Repentigny Nicolas Dufour, jeudi, dans l'émission Lagacé le matin.
«La problématique, c'est quand on le fait de façon anonyme, mais surtout quand on utilise l'intelligence artificielle dans le but de faire de la désinformation et de faire croire à des citoyens qui est arrivé telle ou telle situation. C'est sûr que ça, ça me préoccupe parce que, là, on vient complètement distorsionner la démocratie puis induire les électeurs en erreur.»