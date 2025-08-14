Le CF Montréal a cédé le Québécois Jules-Anthony Vilsaint au Toronto FC mercredi afin d'acquérir le milieu de terrain Matty Longstaff.

Le onze montréalais a aussi ajouté 225 000 $ en argent d’allocation générale (GAM) en 2025 ainsi qu’un montant conditionnel de 50 000 $ en GAM en 2026.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque expliquer les détails de la transaction, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.

