Un conflit qui dégénère

Hue Van Bui, un homme de 62 ans, a écopé d’une peine de plus de trois ans et demi de prison pour s’en être pris violemment à un collègue lors de travaux de paysagement.

Le 16 septembre 2021, le sexagénaire a sauvagement attaqué la victime en lui assénant des coups de barre de métal, de marteau piqueur et de bêche, en raison d'un différend sur la paie et l'horaire de travail notamment.

La victime, gravement blessée, a survécu grâce à l’intervention de témoins, dont une voisine et un cycliste.

