Tennis
Tournoi de Cincinnati

«Historiquement, Félix Auger-Aliassime a eu du succès contre Jannik Sinner»

le 14 août 2025 05:53

«Historiquement, Félix Auger-Aliassime a eu du succès contre Jannik Sinner»
Le Québécois Félix Auger-Aliassime affronte le no 1 mondial, l'Italien Jannik Sinner, jeudi après-midi à Cincinnati.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter son parcours à Lagacé le matin.

«Ce ne sera pas évident d'affronter Jannik Sinner, quoiqu'historiquement, Félix a eu du succès contre Sinner. Il l'a battu deux fois lors des deux duels qu'ils ont joués en carrière. C'était en 2022 et à ce moment-là, Sinner n'était pas numéro un mondial. C'était un jeune joueur en ascension. Mais quand même, il y a une base sur laquelle se rabattre.»

Jean-Michel Bourque

Autres sujets abordés:

  • Les Blue Jays perdent;
  • Caleb Evans prend les commandes de l'attaque des Alouettes.
