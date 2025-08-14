Tournoi de Cincinnati

Le Québécois Félix Auger-Aliassime affronte le no 1 mondial, l'Italien Jannik Sinner, jeudi après-midi à Cincinnati.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter son parcours à Lagacé le matin.
«Ce ne sera pas évident d'affronter Jannik Sinner, quoiqu'historiquement, Félix a eu du succès contre Sinner. Il l'a battu deux fois lors des deux duels qu'ils ont joués en carrière. C'était en 2022 et à ce moment-là, Sinner n'était pas numéro un mondial. C'était un jeune joueur en ascension. Mais quand même, il y a une base sur laquelle se rabattre.»
