Les Blue Jays toujours au sommet

Les Blue Jays de Toronto sont toujours installés au premier rang de la section est de la Ligue américaine de baseball.

Écoutez Jasmin Roy, dépisteur de amateur au Canada pour les Blue Jays de Toronto, analyser la saison des siens en compagnie de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

La saison de l’équipe est marquée par la cohésion, l’émergence de jeunes talents comme George Springer, Bo Bichette et Vladimir Guerrero Jr., et une stratégie axée sur le caractère et le leadership.

