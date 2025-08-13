 Aller au contenu
Baseball
Les Blue Jays toujours au sommet

«On a un héros différent chaque soir» -Jasmin Roy

par 98.5 Sports

0:00
13:40

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 13 août 2025 20:39

Avec

Louis Jean
Louis Jean
«On a un héros différent chaque soir» -Jasmin Roy
Jasmin Roy, des Blue Jays de Toronto. / Cogeco Média

Les Blue Jays de Toronto sont toujours installés au premier rang de la section est de la Ligue américaine de baseball.

Écoutez Jasmin Roy, dépisteur de amateur au Canada pour les Blue Jays de Toronto, analyser la saison des siens en compagnie de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

La saison de l’équipe est marquée par la cohésion, l’émergence de jeunes talents comme George Springer, Bo Bichette et Vladimir Guerrero Jr., et une stratégie axée sur le caractère et le leadership.

Les sujets discutés

  • «Cette année, on dirait que tout colle ensemble. On a un héros différent chaque soir»
  • Les Blue Jays sont les premiers pour la moyenne
  • La formation a un style de jeu combatif et met de la pression sur la défensive adverse.
  • La section est de la Ligue américaine est très compétitive
Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Un sondage révèle que Montréal a encore de l'intérêt pour le baseball
Les amateurs de sports
Un sondage révèle que Montréal a encore de l'intérêt pour le baseball
0:00
12:53
Les Blue Jays se sont renforcés au monticule
Les amateurs de sports
Les Blue Jays se sont renforcés au monticule
0:00
10:57

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Charles Martin, le gardien devenu défenseur
Nouveau membre du Rocket de Laval
Charles Martin, le gardien devenu défenseur
«Deux fois moins de jeunes s'intéressent aux sports qu'avant» -Alexandre Pratt
Chez les 15-29 ans
«Deux fois moins de jeunes s'intéressent aux sports qu'avant» -Alexandre Pratt
Place au Pro-Am Sun Life à Québec
Pour des bonnes causes
Place au Pro-Am Sun Life à Québec
«Montréal est celui qui a le plus de retard au niveau infrastructures»
Parmi les 9 Masters 1000
«Montréal est celui qui a le plus de retard au niveau infrastructures»
Les défis de Caleb Cormier avec les Saguenéens
Préposé à l'équipement
Les défis de Caleb Cormier avec les Saguenéens
«On veut être excitants à regarder» -Alexandre Jacques
Nouvel entraîneur de l'Armada
«On veut être excitants à regarder» -Alexandre Jacques
«On a une grande confiance en Caleb» -Danny Maciocia
Caleb Evans, le quart partant
«On a une grande confiance en Caleb» -Danny Maciocia
Les matchs des Sénateurs seront radiodiffusés au 104.7
Avec Marc Legault à la description
Les matchs des Sénateurs seront radiodiffusés au 104.7
«On avait l'impression qu'on aurait dû faire mieux» -Mathieu Olivier
Les Blue Jackets ont raté les séries par un point
«On avait l'impression qu'on aurait dû faire mieux» -Mathieu Olivier
«On espère qu'il va y en avoir une troisième» -Sylvain Lefebvre
Deuxième conquête de la coupe avec les Panthers
«On espère qu'il va y en avoir une troisième» -Sylvain Lefebvre
Le volleyball de plage s'installe à Montréal
Du 13 au 17 août
Le volleyball de plage s'installe à Montréal
«Il y a un bassin de joueurs et joueuses qui cogne à la porte des universités»
Le retour du hockey pour le Vert et Or
«Il y a un bassin de joueurs et joueuses qui cogne à la porte des universités»
L'héritage de Cena: «On va s'en rappeler durant des générations» -Pat Laprade
WWE: John Cena à la retraite
L'héritage de Cena: «On va s'en rappeler durant des générations» -Pat Laprade
«L'objectif ultime, c'est un affrontement contre Alvarez» -Antonin Décarie
Christian Mbilli contre Lester Martinez
«L'objectif ultime, c'est un affrontement contre Alvarez» -Antonin Décarie
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00