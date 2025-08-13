Chez les 15-29 ans

Une enquête de l'Institut de la statistique du Québec révèle que de nos jours, moins de 10 % des jeunes Québécois de 15 à 29 ans regardent régulièrement des émissions sportives.
Écoutez Alexandre Pratt, de La Presse, commenter la petite portion de l'étude qui s'attarde aux sports et il en parle avec Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- «Deux fois moins de jeunes s'intéressent aux sports qu'avant»;
- Les jeunes n'écoutent plus de matchs de sports en entier;
- Le désintérêt générationnel est observé aussi en France, en Angleterre et aux États-Unis;
- Les jeunes raffolent des vidéos courtes (Instagram, TikTok);
- Les jeunes ont une préférence pour les sports rapides comme l’UFC et le basketball;
- Les diffuseurs et ligues sportives doivent adapter leurs contenus pour capter l’attention de la génération Z.
Source: Alexandre Pratt/Cogeco Media