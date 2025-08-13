Pour des bonnes causes

Même en plein été, on joue au hockey. Ce sera le cas, jeudi, à Québec, pour les besoins du Pro-Am Sun Life.

Et la liste de gros noms est impressionnante: Roman Josi, Steven Stamkos et Jonathan Marchessault des Predators de Nashville, Joshua Roy, Philipp Danault, Maverick Bourque, Patrice Bergeron, Simon Gagné, Alex Barré-Boulet, Marc-Édouard Vlasic, Zachary Bolduc...

Écoutez Patrick Couture, le directeur général du programme, avec Louis Jean, aux Amateurs de Sports.

L’événement inclut un match des anciens et un match Pro-Am, le tout, pour amasser des fonds pour les enfants et à raviver l’esprit des Nordiques.