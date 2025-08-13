Nouvel entraîneur de l'Armada

Le joueur vedette Justin Carbonneau a choisi de demeurer avec l’Armada de Blainville-Boisbriand malgré des options aux États-Unis, renforçant ainsi une équipe déjà fort compétitive.
Écoutez Alexandre Jacques, le nouvel entraîneur-chef de l'Armada, au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La formation misera sur la vitesse et la combativité;
- Jacques souhaite instaurer une culture d’exigence;
- L'entraîneur-chef misera sur son expérience de joueur dans la LHJMQ, la Ligue américaine et en Europe pour optimiser le développement des joueurs.