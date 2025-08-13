Nouvel entraîneur de l'Armada

Le joueur vedette Justin Carbonneau a choisi de demeurer avec l’Armada de Blainville-Boisbriand malgré des options aux États-Unis, renforçant ainsi une équipe déjà fort compétitive.

Écoutez Alexandre Jacques, le nouvel entraîneur-chef de l'Armada, au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés