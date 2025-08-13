Deuxième conquête de la coupe avec les Panthers

Gagnant de la coupe Stanley pour une deuxième année de suite avec les Panthers de la Floride en juin, l'entraîneur adjoint Sylvain Lefebvre est de retour au Québec pour le Pro-Am SunLife, qui sera présenté au Centre Vidéotron.
Écoutez Sylvain Lefebvre au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Une conquête célébrée en famille
- «On espère qu'il va y en avoir une troisième (conquête)»
- La première conquête - avec l'Avalanche du Colorado, en 1996 - s'est toujours quelque chose de spécial. C'est ton rêve d'enfance. Tu joues au hockey pour gagner la coupe Stanley un jour.»
- Comme entraîneur, l'adrénaline est encore là»
- Marchand, Bennett et Ekbland sont toujours là...
- Une prolongation de contrat de cinq ans
- Sa participation à l’alignement d’Équipe Québec avec des joueurs tels Patrice Bergeron et Simon Gagné.