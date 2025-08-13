Les maisons de sondage remarquent une remontée de l’indépendance chez les jeunes. Ce sont les 18 à 34 ans qui seraient les plus favorables.
Mais est-ce que cet appui des jeunes est solide et durable?
Écoutez le président de la maison de sondages Léger, Jean-Marc Léger, aborder le phénomène nouveau qu'est la montée du souverainisme chez les jeunes, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Il souligne d'ailleurs l'importance des mouvements sociaux et politiques initiés par les jeunes, rappelant la montée de Jack Layton chez les néo-démocrates et la première élection de Justin Trudeau chez les libéraux fédéraux.
«Au-delà des chiffres, il y a une vraie tendance de fond chez les jeunes et la souveraineté, et ça, c'est un phénomène nouveau [...] Ce sont les jeunes qui créent les tendances et les gens plus âgés deviennent plus influençables.»
Il soutient que les quatre piliers de la souveraineté des années 70 qu'étaient la protection de la langue, le contrôle de l'État, la social-démocratie et la haine des Anglais, n'existent plus aujourd'hui, alors que la justice sociale, l'égalité des chances et l'environnement redéfinissent actuellement la nouvelle vision de la souveraineté.
