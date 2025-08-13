Les maisons de sondage remarquent une remontée de l’indépendance chez les jeunes. Ce sont les 18 à 34 ans qui seraient les plus favorables.

Mais est-ce que cet appui des jeunes est solide et durable?

Écoutez le président de la maison de sondages Léger, Jean-Marc Léger, aborder le phénomène nouveau qu'est la montée du souverainisme chez les jeunes, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne d'ailleurs l'importance des mouvements sociaux et politiques initiés par les jeunes, rappelant la montée de Jack Layton chez les néo-démocrates et la première élection de Justin Trudeau chez les libéraux fédéraux.