Politique provinciale
Remontée de l’indépendance chez les jeunes

Souveraineté: «Ce sont les jeunes qui créent les tendances» -Jean-Marc Léger

par 98.5

le 13 août 2025 09:37

Souveraineté: «Ce sont les jeunes qui créent les tendances» -Jean-Marc Léger
Le président de la maison de sondages Léger, Jean-Marc Léger / Paul Chiasson / La Presse Canadienne

Les maisons de sondage remarquent une remontée de l’indépendance chez les jeunes. Ce sont les 18 à 34 ans qui seraient les plus favorables.

Mais est-ce que cet appui des jeunes est solide et durable?

Écoutez le président de la maison de sondages Léger, Jean-Marc Léger, aborder le phénomène nouveau qu'est la montée du souverainisme chez les jeunes, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne d'ailleurs l'importance des mouvements sociaux et politiques initiés par les jeunes, rappelant la montée de Jack Layton chez les néo-démocrates et la première élection de Justin Trudeau chez les libéraux fédéraux.

«Au-delà des chiffres, il y a une vraie tendance de fond chez les jeunes et la souveraineté, et ça, c'est un phénomène nouveau [...] Ce sont les jeunes qui créent les tendances et les gens plus âgés deviennent plus influençables.»

Jean-Marc Léger

Il soutient que les quatre piliers de la souveraineté des années 70 qu'étaient la protection de la langue, le contrôle de l'État, la social-démocratie et la haine des Anglais, n'existent plus aujourd'hui, alors que la justice sociale, l'égalité des chances et l'environnement redéfinissent actuellement la nouvelle vision de la souveraineté.

Autre sujet traité:

  • La CAQ peut-elle renverser la vapeur?
