Politique municipale
En vue de la campagne électorale municipale

«J'espère qu'on va voir apparaître une vision Martinez Ferrada» - Luc Ferrandez

par 98.5

0:00
5:23

Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 août 2025 09:20

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
«J'espère qu'on va voir apparaître une vision Martinez Ferrada» - Luc Ferrandez
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

La cheffe d'Ensemble Montréal, Soraya Martinez Ferrada, souhaite financer plus de projets destinés aux jeunes, alors qu'ils sont de plus en plus impliqués dans les actes de violence.

Si elle est élue à la mairie de Montréal, elle veut débloquer 60 millions de dollars pour cette cause dans les quatre prochaines années.

La candidate propose aussi de prolonger les heures d'ouverture de certaines installations municipales afin d'y accueillir les jeunes plus longtemps.

Écoutez Luc Ferrandez aborder les promesses quotidiennes de la chef d'Ensemble Montréal et les réactions du candidat Luc Rabouin de Projet Montréal, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

