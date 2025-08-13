En vue de la campagne électorale municipale

La cheffe d'Ensemble Montréal, Soraya Martinez Ferrada, souhaite financer plus de projets destinés aux jeunes, alors qu'ils sont de plus en plus impliqués dans les actes de violence.

Si elle est élue à la mairie de Montréal, elle veut débloquer 60 millions de dollars pour cette cause dans les quatre prochaines années.

La candidate propose aussi de prolonger les heures d'ouverture de certaines installations municipales afin d'y accueillir les jeunes plus longtemps.

