Les Américains visitent moins la ville

Montréal enregistre une baisse notable de la fréquentation touristique en provenance des États-Unis.

Selon Tourisme Montréal, la diminution est particulièrement marquée depuis le début de l’été. La baisse serait de 7% par rapport à l’année dernière.

Les hôteliers constatent une baisse des réservations et des séjours plus courts. Quant aux commerçants du centre-ville, ils disent ressentir une réduction de l’achalandage.

La hausse du taux de change et des prix du transport figure parmi les causes évoquées. Certains experts mentionnent aussi l’effet persistant de l’inflation sur les budgets de voyage.

