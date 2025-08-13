 Aller au contenu
Société
Les Américains visitent moins la ville

Baisse touristique à Montréal: «Une période difficile qu'on passe très aisément»

par 98.5

0:00
6:35

Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 août 2025 09:12

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Baisse touristique à Montréal: «Une période difficile qu'on passe très aisément»
Le chroniqueur Luc Ferrandez / Cogeco Média

Montréal enregistre une baisse notable de la fréquentation touristique en provenance des États-Unis.

Selon Tourisme Montréal, la diminution est particulièrement marquée depuis le début de l’été. La baisse serait de 7% par rapport à l’année dernière. 

Les hôteliers constatent une baisse des réservations et des séjours plus courts. Quant aux commerçants du centre-ville, ils disent ressentir une réduction de l’achalandage.

La hausse du taux de change et des prix du transport figure parmi les causes évoquées. Certains experts mentionnent aussi l’effet persistant de l’inflation sur les budgets de voyage.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez qui commente le bilan de mi-saison de Tourisme Montréal, à l'émission Lagacé le matin.

«C'est une période difficile qu'on passe très aisément. Il faut prendre le temps de souligner la qualité du tourisme à Montréal. C'est un tourisme qui n'affluent pas vers la ville juste parce qu'elle qu'elle est belle. Montréal [est vivante] et à cause des grands événements, il est assez diversifié. Il y a aussi le tourisme d'affaires... On évite donc une grosse dépression touristique.»

Luc Ferrandez

Par ailleurs, le chroniqueur fait des comparaisons avec l'afflux touristique dans d'autres villes dans le monde, dont Lisbonne au Portugal.

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Est-ce que la victoire du PQ signifie que la souveraineté revient à l'agenda?»
Lagacé le matin
«Est-ce que la victoire du PQ signifie que la souveraineté revient à l'agenda?»
0:00
15:15
Manque de pluie: «Ça commence à être stressant» -Martin Caron
Le Québec maintenant
Manque de pluie: «Ça commence à être stressant» -Martin Caron
0:00
7:18

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Souveraineté: «Ce sont les jeunes qui créent les tendances» -Jean-Marc Léger
Remontée de l’indépendance chez les jeunes
Souveraineté: «Ce sont les jeunes qui créent les tendances» -Jean-Marc Léger
«J'espère qu'on va voir apparaître une vision Martinez Ferrada» - Luc Ferrandez
En vue de la campagne électorale municipale
«J'espère qu'on va voir apparaître une vision Martinez Ferrada» - Luc Ferrandez
Luguentz Dort va fêter sa conquête du Trophée Larry O'Brien à Montréal-Nord
Le 21 août
Luguentz Dort va fêter sa conquête du Trophée Larry O'Brien à Montréal-Nord
Concert gratuit au Parc olympique: «Chaque année, cette soirée est magique»
Spectaculaire Nature!
Concert gratuit au Parc olympique: «Chaque année, cette soirée est magique»
Un homme écope de six mois de prison pour avoir étranglé son ex-conjointe
Une peine suffisante?
Un homme écope de six mois de prison pour avoir étranglé son ex-conjointe
Grève imminente chez Air Canada: «Nous pensons même annuler notre voyage...»
Lagacé le matin
Grève imminente chez Air Canada: «Nous pensons même annuler notre voyage...»
Projet de loi 106: «On veut un changement d'approche du gouvernement Legault»
du ministre Christian Dubé
Projet de loi 106: «On veut un changement d'approche du gouvernement Legault»
Gaza: des conditions extrêmement difficile pour Médecins sans frontières
Ils sont épuisés physiquement et psychologiquement
Gaza: des conditions extrêmement difficile pour Médecins sans frontières
Changer les horaires de collecte: «On éviterait des coups de chaleur fréquents»
Canicule et travail des éboueurs
Changer les horaires de collecte: «On éviterait des coups de chaleur fréquents»
«Ce que fait Donald Trump, ça vient ralentir la croissance de l'économie»
Rendement de 4,6% pour La Caisse
«Ce que fait Donald Trump, ça vient ralentir la croissance de l'économie»
Grève et lock-out chez Air Canada dès samedi
Agents de bord
Grève et lock-out chez Air Canada dès samedi
François Legault tiendra un important conseil des ministres à Québec
Après avoir écouté les citoyens de Beauport
François Legault tiendra un important conseil des ministres à Québec
«Avez-vous vu la fameuse spirale lumineuses dans le ciel?»
Étrange phénomène mardi soir
«Avez-vous vu la fameuse spirale lumineuses dans le ciel?»
Spécial «Retour au travail» | L'énigme du mercredi 13 août
Lagacé le matin
Spécial «Retour au travail» | L'énigme du mercredi 13 août
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Radio textos
En direct
Radio textos
En ondes jusqu’à 12:00