Grève imminente chez Air Canada: «Nous pensons même annuler notre voyage...»

Une grève des agents de bords d'Air Canada sera visiblement déclenchée dès samedi, et ce, pour une durée indéterminée.
L’incertitude au sujet des vols du transporteur engendre beaucoup de stress chez les voyageurs.
Écoutez Chantal Duguay, cliente d’Air Canada, qui envisage d'annuler son voyage la menant de Montréal à Amsterdam et Bruxelles, prévu du 29 août au 12 septembre.
«Nous sommes en train de magasiner pour d'autres compagnies aériennes, afin de faire l'aller-retour. Mais disons que la facture est haute. On va voir. Les appartements sont réservés... Il y a possibilité d'annulation, mais avec frais évidemment. Nous pensons même annuler le voyage...»