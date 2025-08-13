La Fédération des médecins omnipraticiens souhaite que le Gouvernement Legault change son approche concernant les soins de santé.

Dans une lettre ouverte, le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) demande au premier ministre d’arrêter de dénigrer les médecins et de collaborer davantage avec eux.

Écoutez Marc-André Amyot, qui aborde l'état des discussions avec le ministre de la Santé et le gouvernement Legault, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

M.Amyot critique le projet de loi 106 du ministre Christian Dubé, qui vise à modifier la rémunération des médecins et à introduire des indicateurs de performance, ce qui a exacerbé les tensions.

Le Dr Amyot mentionne également qu'une pénurie de 2000 médecins de famille au Québec exacerbe les problèmes d'accès aux soins.

Il affirme par ailleurs qu'il aimerait qu'un processus d'arbitrage soit mis en place pour protéger ce qu'il qualifie de «nécessaire collaboration» avec le gouvernement, pour améliorer les soins de santé des Québécois.