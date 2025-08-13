Il y aura bel et bien une grève des agents de bord d’Air Canada dès samedi.
Un préavis a été déposé cette nuit, puisque les négociations sont dans l’impasse entre le transporteur aérien et le syndicat des agents de bord.
Écoutez la chroniqueuse Clémence Pavic qui fournit des détails concernant ce conflit de travail, à l'émission de Patrick Lagacé, mercredi.
«Il y avait une échéance à minuit pour arriver à une entente de principe. Or, il n'y en a pas eu. Le syndicat des agents de bord a alors envoyé un préavis de grève de 72 heures, qui est requis pour toutes mesures de grève. La direction en a fait de même avec un préavis de lock-out. Donc, ça pourrait commencer à partir de samedi à 1h du matin s'il n'y a pas d'entente.»
La direction d'Air Canada dit pour sa part qu'elle est en train d'examiner toutes les options et demande au gouvernement fédéral de renvoyer les parties à un processus d'arbitrage exécutoire.
Elle indique qu'une interruption des activités toucherait environ 130 000 clients par jour, dont les 25 000 Canadiens ramenés de l'étranger quotidiennement.
Des ententes ont été conclues avec d'autres transporteurs aériens et avec VIA Rail, mais Air Canada prévient qu'il y aura des délais.
Autre sujet abordé
- Au premier semestre, la Caisse a généré un rendement de 4,6%. Ses dirigeants avertissent néanmoins que les perspectives pour les prochains mois demeurent plus incertaines. Son indice de référence est environ de 4,3%.