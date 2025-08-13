Il y aura bel et bien une grève des agents de bord d’Air Canada dès samedi.

Un préavis a été déposé cette nuit, puisque les négociations sont dans l’impasse entre le transporteur aérien et le syndicat des agents de bord.

Écoutez la chroniqueuse Clémence Pavic qui fournit des détails concernant ce conflit de travail, à l'émission de Patrick Lagacé, mercredi.