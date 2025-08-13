 Aller au contenu
Économie
Agents de bord

Grève et lock-out chez Air Canada dès samedi

par 98.5

0:00
6:53

Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 août 2025 07:28

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Clémence Pavic
Clémence Pavic
Grève et lock-out chez Air Canada dès samedi
Des agents de bord d'Air Canada avaient organisé une manifestation silencieuse à l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, lundi. / LA PRESSE CANADIENNE/Christinne Muschi

Il y aura bel et bien une grève des agents de bord d’Air Canada dès samedi. 

Un préavis a été déposé cette nuit, puisque les négociations sont dans l’impasse entre le transporteur aérien et le syndicat des agents de bord. 

Écoutez la chroniqueuse Clémence Pavic qui fournit des détails concernant ce conflit de travail, à l'émission de Patrick Lagacé, mercredi.

«Il y avait une échéance à minuit pour arriver à une entente de principe. Or, il n'y en a pas eu. Le syndicat des agents de bord a alors envoyé un préavis de grève de 72 heures, qui est requis pour toutes mesures de grève. La direction en a fait de même avec un préavis de lock-out. Donc, ça pourrait commencer à partir de samedi à 1h du matin s'il n'y a pas d'entente.»

Clémence Pavic

La direction d'Air Canada dit pour sa part qu'elle est en train d'examiner toutes les options et demande au gouvernement fédéral de renvoyer les parties à un processus d'arbitrage exécutoire.

Elle indique qu'une interruption des activités toucherait environ 130 000 clients par jour, dont les 25 000 Canadiens ramenés de l'étranger quotidiennement.

Des ententes ont été conclues avec d'autres transporteurs aériens et avec VIA Rail, mais Air Canada prévient qu'il y aura des délais.

Autre sujet abordé

  • Au premier semestre, la Caisse a généré un rendement de 4,6%. Ses dirigeants avertissent néanmoins que les perspectives pour les prochains mois demeurent plus incertaines. Son indice de référence est environ de 4,3%.
Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Air Canada réussira-t-elle à s’entendre avec ses agents de bord?
La commission
Air Canada réussira-t-elle à s’entendre avec ses agents de bord?
0:00
9:11
Hydro-Québec: les demandes en électricité explosent en raison des canicules
La commission
Hydro-Québec: les demandes en électricité explosent en raison des canicules
0:00
7:32

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Souveraineté: «Ce sont les jeunes qui créent les tendances» -Jean-Marc Léger
Remontée de l’indépendance chez les jeunes
Souveraineté: «Ce sont les jeunes qui créent les tendances» -Jean-Marc Léger
«J'espère qu'on va voir apparaître une vision Martinez Ferrada» - Luc Ferrandez
En vue de la campagne électorale municipale
«J'espère qu'on va voir apparaître une vision Martinez Ferrada» - Luc Ferrandez
Baisse touristique à Montréal: «Une période difficile qu'on passe très aisément»
Les Américains visitent moins la ville
Baisse touristique à Montréal: «Une période difficile qu'on passe très aisément»
Luguentz Dort va fêter sa conquête du Trophée Larry O'Brien à Montréal-Nord
Le 21 août
Luguentz Dort va fêter sa conquête du Trophée Larry O'Brien à Montréal-Nord
Concert gratuit au Parc olympique: «Chaque année, cette soirée est magique»
Spectaculaire Nature!
Concert gratuit au Parc olympique: «Chaque année, cette soirée est magique»
Un homme écope de six mois de prison pour avoir étranglé son ex-conjointe
Une peine suffisante?
Un homme écope de six mois de prison pour avoir étranglé son ex-conjointe
Grève imminente chez Air Canada: «Nous pensons même annuler notre voyage...»
Lagacé le matin
Grève imminente chez Air Canada: «Nous pensons même annuler notre voyage...»
Projet de loi 106: «On veut un changement d'approche du gouvernement Legault»
du ministre Christian Dubé
Projet de loi 106: «On veut un changement d'approche du gouvernement Legault»
Gaza: des conditions extrêmement difficile pour Médecins sans frontières
Ils sont épuisés physiquement et psychologiquement
Gaza: des conditions extrêmement difficile pour Médecins sans frontières
Changer les horaires de collecte: «On éviterait des coups de chaleur fréquents»
Canicule et travail des éboueurs
Changer les horaires de collecte: «On éviterait des coups de chaleur fréquents»
«Ce que fait Donald Trump, ça vient ralentir la croissance de l'économie»
Rendement de 4,6% pour La Caisse
«Ce que fait Donald Trump, ça vient ralentir la croissance de l'économie»
François Legault tiendra un important conseil des ministres à Québec
Après avoir écouté les citoyens de Beauport
François Legault tiendra un important conseil des ministres à Québec
«Avez-vous vu la fameuse spirale lumineuses dans le ciel?»
Étrange phénomène mardi soir
«Avez-vous vu la fameuse spirale lumineuses dans le ciel?»
Spécial «Retour au travail» | L'énigme du mercredi 13 août
Lagacé le matin
Spécial «Retour au travail» | L'énigme du mercredi 13 août
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Radio textos
En direct
Radio textos
En ondes jusqu’à 12:00