À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, mercredi matin, Patrick Lagacé aborde les lendemains de la victoire du Parti québécois pour l'élection partielle dans Arthabaska.

Ce gain aux dépens de la CAQ et des libéraux fait renaître les espoirs de souveraineté pour plusieurs partisans de l'indépendance.

Il souligne qu'il comprend les souverainistes de voir un ciel plus bleu. Il fait aussi référence à un texte de Paul Journet sur ce qui attend le Parti québécois, alors que l'appui à la souveraineté n'est pas massif non plus.