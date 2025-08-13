 Aller au contenu
«Est-ce que la victoire du PQ signifie que la souveraineté revient à l'agenda?»

le 13 août 2025 06:24

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, mercredi matin, Patrick Lagacé aborde les lendemains de la victoire du Parti québécois pour l'élection partielle dans Arthabaska.

Ce gain aux dépens de la CAQ et des libéraux fait renaître les espoirs de souveraineté pour plusieurs partisans de l'indépendance.

Il souligne qu'il comprend les souverainistes de voir un ciel plus bleu. Il fait aussi référence à un texte de Paul Journet sur ce qui attend le Parti québécois, alors que l'appui à la souveraineté n'est pas massif non plus.

«Est-ce que la victoire du Parti québécois pour vous, ça signifie que la souveraineté revient à l'agenda? Est-ce que vous êtes intéressés par un référendum?»

Patrick Lagacé

Autres sujets traités:

  • La chaleur extrême se poursuit au Québec;
  • L'ex-chef de l'Union nationale et aussi ex-ministre péquiste Rodrigue Biron, est décédé;
  • Le Syndicat des agents de bord d'Air Canada a donné son avis de grève et Air Canada annonce un lock-out;
  • Immigration: les problèmes de la bureaucratie et plus particulièrement la bureaucratie fédérale;
  • Procès de François Pelletier: lorsque les accusés transforment le système judiciaire en véritable cirque;
  • Demie-année: un rendement de 4,6% pour La Caisse;
  • La Société de l'assurance automobile du Québec a congédié sa vice-présidence à l'expérience numérique;
  • Commission de la construction du Québec: le chantier numérique devait coûter 280 M$ et on est déjà passé à 365 M$;
  • Palestine: l'ambition du gouvernement israélien de prendre le contrôle complet de la ville de Gaza;
  • Journée «J'achète un livre québécois»: un succès énorme dans les librairies de quartier.
