Sports
Du 13 au 17 août

Le volleyball de plage s'installe à Montréal

par 98.5 Sports

0:00
10:31

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 12 août 2025 21:59

Avec

Louis Jean
Louis Jean
Le volleyball de plage s'installe à Montréal
Brandie Wilkerson et Melissa Humana-Parades lors des JO de Paris, en 2024. / PC/Adrian Wyld

Le Montreal Beach ProTour se met en branle, mercredi. Il s'agit du seul rendez-vous nord-américain de l'élite mondiale de volleyball de plage.

Écoutez Joseph Limare, directeur général de Beach Volley Ball Événement, en compagnie de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

L'événement, unique en Amérique du Nord, accueillera des équipes de volleyball de plage de niveau mondial au parc Jean-Drapeau.

  • Les Canadiennes Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkinson, médaillées d'argent aux JO de Paris, seront de la partie
  • Des installations spéciales ont été mises en place, avec deux terrains remplis de 325 tonnes de sable.
Louis Jean et Joseph Limare/Cogeco Media

Source: Louis Jean et Joseph Limare/Cogeco Media

