Du 13 au 17 août

Le Montreal Beach ProTour se met en branle, mercredi. Il s'agit du seul rendez-vous nord-américain de l'élite mondiale de volleyball de plage.

Écoutez Joseph Limare, directeur général de Beach Volley Ball Événement, en compagnie de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

L'événement, unique en Amérique du Nord, accueillera des équipes de volleyball de plage de niveau mondial au parc Jean-Drapeau.