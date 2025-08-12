 Aller au contenu
Le retour du hockey pour le Vert et Or

«Il y a un bassin de joueurs et joueuses qui cogne à la porte des universités»

par 98.5 Sports

0:00
5:53

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 12 août 2025 21:01

Avec

Louis Jean
Louis Jean
«Il y a un bassin de joueurs et joueuses qui cogne à la porte des universités»
Les amateurs de sports / Cogeco Média

L'Université de Sherbrooke et Serge Savard ont annoncé, lundi, un don de 6 millions $ par l'homme d'affaires et philanthrope Herbert Black pour le retour du hockey universitaire.

Cette somme servira autant pour une équipe masculine que féminine du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke.

Écoutez Dominic Ricard, directeur du département hockey au RSEQ, commenter cette annonce au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Les implications de ce financement pour les équipes masculines et féminines, potentiellement pour 2026 ou 2027;
  • L'importance du processus d'acceptation par les membres universitaires;
  • L'impact positif sur les options de carrière des étudiants hockeyeurs au Québec.
