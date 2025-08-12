Le retour du hockey pour le Vert et Or

L'Université de Sherbrooke et Serge Savard ont annoncé, lundi, un don de 6 millions $ par l'homme d'affaires et philanthrope Herbert Black pour le retour du hockey universitaire.

Cette somme servira autant pour une équipe masculine que féminine du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke.

Écoutez Dominic Ricard, directeur du département hockey au RSEQ, commenter cette annonce au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

