Intelligence artificielle au baseball

L'intelligence artificielle est partout, ou presque. Elle se sera bientôt omniprésente au baseball.
Écoutez Jean-François Arsenault, de Baseball Québec, discuter de l'adoption croissante de l'intelligence artificielle dans l'arbitrage du baseball.
Les sujets discutés
- Le système ABS est testé depuis 2019 dans la Ligue indépendante de l'Atlantique
- Le système permet des appels automatisés de balles et de prises et a été utilisé avec un système de contestation
- Le baseball majeur pourrait-il ne plus avoir d'arbitres?
«La dernière convention collective des arbitres du Baseball majeur prévoit l'implantation de l'intelligence artificielle avec la stratégie Hawkeye. Par contre, seulement à titre de contestation. Donc, les équipes, en ce moment, c'est deux contestations pour déterminer si, oui ou non, ils veulent contester la décision. Quant à savoir si l'ensemble des décisions pourrait éventuellement être pris de manière automatisée, on n'en est pas là actuellement.»