 Aller au contenu
Baseball
Intelligence artificielle au baseball

«L'arbitrage ne peut pas vivre dans un monde parallèle» -J-F Arsenault

par 98.5 Sports

0:00
10:38

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 12 août 2025 19:39

Avec

Louis Jean
Louis Jean
«L'arbitrage ne peut pas vivre dans un monde parallèle» -J-F Arsenault
Jean-François Arsenault en studio. / Cogeco Média

L'intelligence artificielle est partout, ou presque. Elle se sera bientôt omniprésente au baseball.

Écoutez Jean-François Arsenault, de Baseball Québec, discuter de l'adoption croissante de l'intelligence artificielle dans l'arbitrage du baseball.

Les sujets discutés

  • Le système ABS est testé depuis 2019 dans la Ligue indépendante de l'Atlantique
  • Le système permet des appels automatisés de balles et de prises et a été utilisé avec un système de contestation
  • Le baseball majeur pourrait-il ne plus avoir d'arbitres?

«La dernière convention collective des arbitres du Baseball majeur prévoit l'implantation de l'intelligence artificielle avec la stratégie Hawkeye. Par contre, seulement à titre de contestation. Donc, les équipes, en ce moment, c'est deux contestations pour déterminer si, oui ou non, ils veulent contester la décision. Quant à savoir si l'ensemble des décisions pourrait éventuellement être pris de manière automatisée, on n'en est pas là actuellement.» 

Jean-François Arsenault

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

L'impressionnante et inattendue saison des Blue Jays
Les amateurs de sports
L'impressionnante et inattendue saison des Blue Jays
0:00
11:40
Les Blue Jays se sont renforcés au monticule
Les amateurs de sports
Les Blue Jays se sont renforcés au monticule
0:00
10:57

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Arbitrage: «On a plus d'histoires positives que négatives» -Marc Maisonneuve
En dépit d'écarts de conduite
Arbitrage: «On a plus d'histoires positives que négatives» -Marc Maisonneuve
«C'est le démembrement d'une culture» -André Harmegnie
L'Omnium Banque Nationale sans juges de lignes
«C'est le démembrement d'une culture» -André Harmegnie
Une équipe hors du commun passée à l'histoire
Équipe Canada 1976
Une équipe hors du commun passée à l'histoire
«C'est la plus grande équipe de tous les temps» -Serge Savard
Équipe Canada 1976
«C'est la plus grande équipe de tous les temps» -Serge Savard
Comment créer des opportunités pour les jeunes femmes dans le sport?
Sommet des femmes
Comment créer des opportunités pour les jeunes femmes dans le sport?
«Beaucoup de clubs ont compris qu'ils n'ont plus le choix» -Wandrille Lefèvre
Transferts importants dans la MLS
«Beaucoup de clubs ont compris qu'ils n'ont plus le choix» -Wandrille Lefèvre
Roch Voisine, le tournoi de golf caritatif et la Victoire
Implication dans le sport
Roch Voisine, le tournoi de golf caritatif et la Victoire
Les Sénateurs d'Ottawa achètent le terrain des Plaines LeBreton
Nouvel amphithéâtre
Les Sénateurs d'Ottawa achètent le terrain des Plaines LeBreton
Les athlètes de sports individuels sont plus ciblés
Menaces liées au paris sportifs
Les athlètes de sports individuels sont plus ciblés
On parle de la coupe Hlinka-Gretzky
Le Canada bat la Finlande
On parle de la coupe Hlinka-Gretzky
«Toutes les plateformes se lancent dans la diffusion en direct» -Hugues Leger
Contrat de 7,7 milliards $ pour la UFC
«Toutes les plateformes se lancent dans la diffusion en direct» -Hugues Leger
L'impressionnante et inattendue saison des Blue Jays
Toujours au sommet de la Ligue américaine
L'impressionnante et inattendue saison des Blue Jays
Vidéo
Du sport mur à mur avec les Amateurs de sports et Bonsoir les sportifs
De 18h30 à minuit
Du sport mur à mur avec les Amateurs de sports et Bonsoir les sportifs
Regarder19:50Mario Langlois
L'impressionnante carrière de Michel Lacroix
La grande entrevue
L'impressionnante carrière de Michel Lacroix
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00